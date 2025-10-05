Glücklicher Sieg in Mitterkreith

Erzhäuser gewann in einem umkämpften Spiel in Mitterkreith, letztlich zwar verdient, aber auch mit Glück. Beim SVE pausierte Wagner verletzt und Kapitän Sebastian Wild fehlte krankheitsbedingt. Erzhäuser war in der ersten Halbzeit klar feldüberlegen, jedoch kam meistens der letzte Pass nicht richtig an und Frits, Hauser und Haimerl ließen gute Chancen aus. Insgesamt wurden im Gegensatz zu sonst zu wenig hochkarätige Chancen erspielt, Mitterkreith setzte vereinzelt Nadelstiche und hätte sogar einen Foulelfmeter bekommen können. In der 2. Halbzeit witterte Mitterkreith ihre Chance und wehrte sich sowohl kämpferisch als auch rustikal gegen den Tabellenführer. Der SR ließ hier oftmals zu viel durchgehen. Etwa in der 60 Minute hatte Mitterkreith eine Großchance, jedoch hielt Böhm mit einer Glanzparade seinen Kasten sauber. Dann gelang Hauser in 75. Minute mit einem Lupfer über den Torwart ein Tor, jedoch sah der SR ein Foul und gab den Treffer nicht, äußerst fragwürdig. Kurz darauf verzog Hauser knapp am langen Pfosten vorbei, bevor ihm in der 83. Minute das erlösende Tor auf Zuspiel von Rötzer gelang. Mitterkreith probierte nochmal alles und Erzhäuser ließ Großchancen durch Frits, Haimerl und Bartucz aus. Mitterkreith setzte einen Konter noch ans Außennetz. Zum Schluss wurde die Partie nochmal sehr hektisch und es kam zu unschönen Szenen im Strafraum von Erzhäuser, bevor der Schiedsrichter abpfiff.