Glücklicher Sieg gegen Harsefeld

Lennart Göhlich schoss das vorentscheidende 2:0 für den TSV Großenwörden. – Foto: Elfers

Die Gäste kamen ohne Ersatzspieler in Großenwörden an, präsentierten sich aber recht gut und spielten mit. "Hut ab vor der Leistung der Harsefelder. Ein Unentschieden wäre am Ende nicht unverdient gewesen", gibt der scheidende TSV-Trainer zu. Seine Mannschaft ging zwar früh durch Lasse Wassermann in Führung, doch die Gäste kämpften um jeden Ball. Arne Horeis hätte noch vor der Pause mit einem Elfmeter auf 2:0 stellen können, aber TuS-Keeper Justin Beneke parierte.

In einer von Schiedsrichter Frank Sandmann-Litfin gut geleiteten, aber qualitativ eher schlechteren Partie, erzielte Lennart Göhlich etwa 20 Minuten vor dem Ende das 2:0. Doch auch jetzt gaben die Gäste nicht auf und kamen durch Simon Bockelmann noch einmal heran. Dabei blieb es dann aber auch. "Es wurde noch ein wenig sentimental. Die Truppe ist mir in zweieinhalb Jahren schon sehr ans Herz gewachsen, daher ist dann auch die eine oder andere Träne geflossen", so Stephan Raschke nach dem letzten Spiel bei seinem Herzensverein. Eigentlich sollte es noch Platz 5 werden, doch durch den hohen Burweger Sieg zog der Nachbar aufgrund des besseren Torverhältnisses noch an Großenwörden vorbei. Der TuS Harsefeld III hat nach einer grandiosen Hinrunde mit 26 Punkten und Platz zwei eine ganz schwache Rückrunde hingelegt, in der man auf dem vorletzten Rang mit nur sieben Zählern landete. Als neuer Trainer steht Patrick Matthes vom TSV Wiepenkathen bereit.

Schiedsrichter: Frank Sandmann-Litfin (Fredenbeck)

Tore: 1:0 Lasse Wassermann (6.), 2:0 Lennart Göhlich (71.), 2:1 Simon Bockelmann (78.)

Besondere Vorkommnisse: Arne Horeis (TSV Großenwörden) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Justin Beneke (40.).