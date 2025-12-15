„Glücklicher Sieg, den wir mitnehmen“ - Hagen schlägt wieder spät zu

Der SSV Hagen hat am Sonntag beim 2:1-Erfolg gegen den TuSV Bützfleth einmal mehr seine Last-Minute-Qualitäten bewiesen.

Insgesamt waren die Gäste aus Bützfleth das feldüberlegene Team, bekamen das Chancenplus aber nicht in eine Führung umgemünzt. In der Schlussphase dezimierte sich Bützfleth selbst, sodass Ali Demirelli mit Gelb-Rot vom Feld musste (85.).

Schließlich bahnte sich ein abgefälschter Schuss von Niklas Offermann den Weg ins Netz und ließ Hagen auf den achten Platz springen. „Es war ein glücklicher Sieg, den wir gerne mitnehmen“, sagt Trainer Roman Rode, dessen Team sich auf eigenem Platz nur Herbstmeister Wiepenkathen geschlagen geben musste. „Wir haben super dagegengehalten, zweimal auf der Linie geklärt und den Lucky Punch auf unserer Seite.“