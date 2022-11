Glücklicher Sieg

Vor allem in der ersten Hälfte war der SVN wenig präsent. Man kam meist zu spät, lief dann hinterher, hatte keinen Biß, verlor fast jeden Zweikampf und glaubte wohl, man könnte im Schongang etwas holen. Knielingen war viel am Ball, bewegte sich gut und hatte schon 4, 5 Schussgelegenheiten, bis das 1:0 fiel, als man sich schlecht sortiert ausspielen ließ. Das war wohl ein Wachmacher, denn kurz danach erzielte Pascal Schorb nach gutem Steilpass mit einem Kracher aus spitzem Winkel den Ausgleich. Schon nickte der SVN wieder ein und bekam aufgrund nicht konsequenten Störens durch einen Holperball erneut ein Ei gelegt. Es gab auch für uns noch Chancen, die aber ungenutzt blieben. Entweder ging man nicht konsequent zum Ball oder es wurde aus ungünstiger Position einfach in die Peripherie geballert.

So konnte es nicht weitergehen. Daher ging man nach Wiederanpfiff auch deutlich energischer zur Sache, was schon genügte, um Gegners Spielfluss häufiger zu unterbrechen und selbst mehr ins Spiel zu kommen. Zwar blieb der Erfolg zunächst aus, nach einer Ecke kam Dominik Werling aber per Kopf an den Ball, legte ihn zurück und Pascal Schorb vollendete volley zum 2:2. Der eingewechselte „Knipser“ Luca Pisacreta, der dem Spiel gut tat, erzielte in einer etwas unübersichtlichen Situation durch einen Heber über Gegners Torwart sogar die Führung, die trotz wütender Angriffsversuche der Knielinger bis zum Abpfiff hielt. Schwein gehabt! Darauf darf man sich aber nicht verlassen! Es bleibt die Erkenntnis, dass man in der Lage ist, ein Spiel zu drehen, dass es aber ohne Feuer nicht geht. Schon morgen wird sich zeigen, ob das endlich jeder kapiert hat.

(Geschrieben von Reinhard Jaki)