Glücklicher Punkt für den SV Todesfelde gegen Holstein II

Glück gehabt, SV Todesfelde. In einem vor allem in der ersten Hälfte sehr einseitigen Spitzenspiel trennen sich der Spitzenreiter der Flens-Oberliga und der Tabellenzweite Holstein Kiel II im Joda-Sportpark vor knapp 700 Zuschauern torlos 0:0. Durch die insgesamt schmeichelhafte Punkteteilung kann die Mannschaft von Trainer Björn Sörensen ihren Vorsprung von vier Punkten auf die Jungstörche behaupten und hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.
Die Gastgeber mussten weiterhin auf die verletzten Maximilian Aberger, Marco Drawz und Noel Denis verzichten. Jan-Marc Schneider fehlte wegen seiner Rotsperre. Dafür war Perry Dodoo wieder fit.
Die Gäste aus der Landeshauptstadt hatten mit Lasse Rosenboom, Leon Parduzi, Aldin Jakopovic, Frederik Roslyng und Niklas Niehoff gleich fünf Spieler aus dem Zweitligakader in der Startformation.
Bei den Gästen war die Marschroute klar – ein Sieg musste her, um im Titelrennen noch einmal Druck auf den bis dato sportlich ungeschlagenen Spitzenreiter auszuüben. Dafür taten die Gäste einiges.
Nach nur wenigen Minuten waren die Jungstörche sofort auf Betriebstemperatur, spielten mit viel Tempo und zeigten sich äußerst robust in den Zweikämpfen. Tofe versuchte dagegenzuhalten, wurde aber immer wieder frühzeitig im Spielaufbau erfolgreich attackiert. Die meist schnellen Ballverluste nutzten die Kieler mit ihren technisch beschlagenen Spitzen dazu, die Gastgeber immer wieder vor Probleme zu stellen.
Bereits in den ersten zehn Minuten vergaben die Kieler gegen phasenweise massiv unter Druck stehende Gastgeber zwei Riesenchancen, um in Führung zu gehen.
Dabei hatte der stets gefährliche Ikem Ugoh (9./10.) eine Doppelchance und scheiterte wiederholt an dem stark aufgelegten Fabian Landvoigt im Tor der Gastgeber. Wenig später parierte der 32-Jährige auch noch einen Schuss von Niklas Niehoff (22.).
Danach hatte Tofe eine kurze Phase, in der die Mannschaft das Spiel wieder ausgeglichener gestalten konnte, ohne dabei zu großen Torannäherungen zu kommen.
Die nächste gute Gelegenheit der Gäste hatte Kapitän Malte Petersen (26.), doch dessen Flachschuss aus gut zwanzig Metern konnte Landvoigt im Verbund mit dem Aluminium zur Ecke abwehren.
Bitter für die Gastgeber: Mirko Boland, der bis dahin eine ganz starke Leistung ablieferte und immer wieder mit seinen Aktionen für Entlastung sorgte, musste nach einer schmerzhaften Handverletzung ausgewechselt werden.
Kurz vor dem Pausenpfiff entschärfte Landvoigt mit seiner nächsten starken Parade auch noch einen Kopfball von Roslyng (45.). Mit Glück und Geschick sowie einem bärenstarken Landvoigt konnten die Gastgeber das 0:0 in die Pause retten.
In der zweiten Hälfte war es dann mit der Kieler Herrlichkeit trotz der Unterstützung von sechs Spielern aus dem Profikader vorbei. Todesfelde hatte die Pause genutzt, um sich gut auf die zweite Hälfte vorzubereiten und stand nun sehr kompakt. Die Mannschaft verteidigte kompromisslos und mit viel Leidenschaft das eigene Hoheitsgebiet.
Den Kieler Jungprofis fehlten jetzt die zündenden Ideen, um das gut gestaffelte Abwehrbollwerk der Gastgeber, die sich nun auch deutlich besser in den Zweikämpfen behaupten konnten, zu durchbrechen. So verlief die zweite Hälfte, weil es den Kielern an Durchschlagskraft und Durchsetzungsvermögen fehlte, weitestgehend ohne große Höhepunkte. Für die Gastgeber fühlte sich die Punkteteilung am Ende wie ein Sieg an.
SV Todesfelde: Landvoigt – Rave, Cloppatt, Jetz – Musci, Boland (28. Körting), Erfmann, Sternberg, Petrick (90.+2 Dodoo) – Awuku (58. Bektas), Liebert (71. Klüver).
Trainer: Björn Sörensen.
Holstein Kiel II: Rothenhagen – Petersen (90. Kulikas), Ottilinger, Roslyng – Rosenboom (85. Boelter), Koc, Ugoh, Parduzi (68. Borges), Winter (80. Knaak) – Niehoff, Jakupovic (79. Matene).
Trainer: Willi Weiße.
Schiedsrichter: Jan-Ole Ehlers (TSV Schafstedt) mit einer guten Spielleitung in einem von beiden Seiten sehr intensiv geführten Spiel.
Assistenten: Chris Olimsky und Simon Schmeling.
Zuschauer: 695 im Joda-Sportpark in Todesfelde.