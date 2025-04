Glücklicher Punkt für den KFC gegen bemühte Gladbacher

Die Favoriten aus Gladbach waren in der Folge zwar nicht direkt dominant, ließen wiederum auch selbst nicht viel zu. So brauchte es ein Fehler in der Vorwärtsbewegung der Uerdinger für die nächste Gelegenheit. Borges Sanches trieb den Ball auf das gegnerische Tor und steckte durch auf Winsley Boteli, der mit einem uninspirierten Flachschuss an Keeper Ron Meyer scheiterte (18.). Wenig später sollte der Bann schließlich brechen. Eine Flanke der Gäste lenkte Joey Tshitoku etwas unglücklich in den eigenen Rückraum, wo Ing-yom Jung anrauschte und den Ball aus der Luft artistisch im Eck des Uerdinger Tors platzierte (24.).

Kurz nach dem Gegentreffer fehlte es auch noch an der Konzentration im Abwehrverbund der Krefelder. Asallari hatte viel zu viel und konnte an die Strafraumgrenze beinahe unbedrängt marschieren. Sein strammer Flachschuss verfehlte das Ziel nur um Haaresbreite (29.). Der KFC war allmählich gefordert und meldete sich zunächst besonders über Standardsituationen im gegnerischen Strafraum an. Nach einem Eckball konnte Tshitkou den Ball so nur nicht rechtzeitig kontrollieren und wurde noch im letzten Moment an einem Abschluss gestört (33.).

Danach war etwas Leerlauf in der Partie. Das höchste Risiko wollten beide Seiten nicht eingehen. So durfte die Hausherren beinahe aus dem Nichts jubeln. Winter-Zugang Seung Heon Baek setzte seine Flanke auf den zweiten Pfosten, wo Angelo Langer das Spielgerät per Direktabnahme gegen die Laufrichtung von Maximilian Brüll im Tor unterbrachte (40.).

Gladbach spielbestimmend aber glücklos in Durchgang zwei

Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste wieder klar am Drücker. Boteli vergab dabei zweimal aus bester Abschlussposition (48., 49.). Immerhin in Ansätzen sorgten die Krefelder für Gefahr über Umschaltsituationen. Doch das Spiel hatte inzwischen die Borussia fest in der Hand. Der eingewechselte Ismail Harnafi brach in linker Strafraumposition durch, aber traf nur das Außennetz (59.). Die Krefelder hatten in der Folge sogar noch einmal mächtig Dusel, als Tshitoku den kurz zuvor eingewechselten Michael Nduka im Strafraum legte, doch der Unparteiische sah in der Situation kein Foulspiel (67.).

Es ging weiter aufs Tor der Uerdinger: Ein Distanzschuss von Jung ging knapp am Tor vorbei (68.). Die Gladbacher hätten sich bis dahin zwar schon längst den zweiten Treffer verdient, für mehr offensive Investments reichten die Kräfte aber nicht. Nur noch nach einem Kopfball von Harnafi wurde es gefährlich, Meyer parierte zur Ecke (84.). Letztlich stand eine für den Uerdingen und Gladbach nicht wirklich zufriedenstellende Punkteteilung zu Buche. Dem KFC gehen im Abstiegskampf die Spiel aus, um die Neun-Punkte-Strafe noch zu korrigieren, die Borussia darf unterdessen dem MSV Duisburg schon zur Meisterschaft gratulieren.

KFC Uerdingen – Borussia Mönchengladbach II 1:1

KFC Uerdingen: Ron Meyer, Angelo Langer, Joyce Tshitoku, Sisco Ngambia Dzonga, Ilhan Altuntas, Melvin Ramusovic (60. Ben Klefisch), Rawley St. John, Nazzareno Ciccarelli, Noel Werner (59. Ufumwen Osawe) (68. Daniel Michel), Adam Tolba (68. Gianluca Rizzo), Seung Heon Baek (86. Ensar Celebi) - Trainer: René Lewejohann

Borussia Mönchengladbach II: Maximilian Brüll, Michel Lieder, Julian Korb, Yassir Atty, Lion Schweers, Kushtrim Asallari, Veit Stange, Charles Herrmann, Yvandro Borges-Sanches (46. Ismail Harnafi), Ing-yom Jung (90. Leon Ampadu), Winsley Boteli (59. Michael Nduka) - Trainer: Eugen Polanski

Schiedsrichter: Loic Thomas - Zuschauer: 2063

Tore: 0:1 Ing-yom Jung (24.), 1:1 Angelo Langer (40.)