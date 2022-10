Glücklicher Last-Minute-Sieg für den Tabellenführer!

Der vierte Roter Sieg in Folge stand bis zur 90. Minute auf tönernen Füßen. Dann traf der eingewechselte Goalgetter Manuel Sailer zum glücklichen 3 : 2-Erfolg für den Tabellenführer. Glücklich auch deswegen, weil die Heidelberger im letzten Drittel die dominierende Mannschaft mit den klareren Torchancen stellten. Der FC Rot war im gut besuchten Stadion in der ersten Hälfte nur durch Standards gefährlich. Der erste Standard führte in der 7. Minute nach einer Ecke durch einen Kopfball von Lukas Harmsen in den Winkel prompt zur Führung. Doch im weiteren Verlauf bestätigte sich die Stadionheft-Ansage von FC-Coach Jochen Schuppe, dass sein Team "ein disziplinierter und taktisch gut geschulter Gegner erwartet". Der ASC stellte sich auf den holprigen, ungemähten Rasen, der flüssige Kombinationen nahezu unmöglich machte, immer besser ein. Ein raffinierter Freistoß von Finn Kölmel zischte nur knapp am Pfosten vorbei (10.) Als der siebenfache Torschütze Dennis Schnepf allein auf das Roter Tor zulief, legte er sich den Ball zu weit vor und kollidierte mit FC-Keeper Nils zu Wieden. Schiedsrichter Haluk Sinan Bulut gab zur Empörung der Roter Spieler und des leicht entflammbarenn Heimpublikums den Strafstoß. ASC-Kaptän David Wehner ließ sich von den wütenden Protesten nicht beeindrucken und verwandelte den Elfmeter in der 22. Minute seelenruhig und zielgenau zum 1 : 1-Ausgleich - siehe Videopost auf ASC Facebook. Während ASC-Torwart Mert Yavuz bis zur Halbzeit keinen einzigen Schuss auf seine Beziehungskiste bekam, war sein Gegenüber Nils zu Wieden bei einem Distanzhammer von Finn Kölmel voll gefordert (32.).

Kurz nach der Pause ließ Neuenheim sich erneut unangenehm überraschen. Der soeben eingewechselte FC-Angreifer Marvin Jäger hatte mit seinem Treffer zum 2 : 1 einen idealen Einstand (50.). Die Kontrahenten kämpften nun mit offenem Visier, Haken und Ösen. ASC-Torhüter Mert Yavuz verhinderte mit einer Blitzabwehr nach einem Nahschuss den 3 : 1-Vorsprung für den Favoriten (61.). Doch in der Folge gaben die forschen Gäste den Ton auf der grünen Roter Wiese an. Die von ASC-Trainer Frank Schüssler in der 46. Minute auf das Feld geschickten Tobias Messer und Theo Kremoser beflügelten das Neuenheimer Offensivspiel. DPower-Youngster Theo Kremoser scheiterte mit seinen Abschlüssen zweimal im Duell mit dem reaktionsschnellen FC-Keeper Nils zu Wieden (64./66.). Dann war es endlich soweit: Der linke Außenbahn-Raser Tobias Messer staubte in der 72. Minute zum überfälligen 2 : 2-Ausgleich ab. Neuenheim schien dem Siegtreffer nun deutlich näher zu sein als der Gastgeber. Als Schiedsrichter Haluk Sinan Bulut nach einem Foul an Theo Kremoser, der im Strafraum von den flinken Beinen geholt wurde, gab er nicht etwa den fälligen Strafstoß für die Gäste, sondern Freistoß für Rot. Der deutlichste Beleg für die seltsamen Entscheidungen, die der in dieser Disziplin immerhin Unparteiische aus Eppelheim traf. Die merkwürdige Schiedsrichter-Leistung rechtfertigt allerdings keineswegs die unflätigen, wüsten Zurufe des lautstarken Heimpublikums! Statt 2 : 3 hieß es am Ende 3 : 2. Denn der eingewechselte Goalgetter Manuel Sailer schoss seine Farben mit seinem 8. Saisontor zum Fünf-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze. Der ASC Neuenheim II (Platz 6, 15 Punkte) wurde für seine beeindruckende Teamleistung nicht mit dem verdienten Punktgewinn belohnt und empfängt am Feiertags-Dienstag um 12.15 Uhr den Tabellen-Neunten SG Viktoria Mauer (Platz 9, 13 Punkte). Joseph Weisbrod (www.facebook.com/ascneuenheim