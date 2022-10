Glücklicher Heimsieg in letzter Sekunde!

Gleich nach Anstoß nahm Selbitz das Heft in die Hand. In der 5. Minute erster zahmer Versuch von Vukov aber der Ball kullerte rechts am Tor vorbei. Nach sieben Minuten hatte der Lorenzreuther Torwart seinen ersten von unzähligen Auftritten. Nach einem Eckball klärt er mit tollem Reflex einen Kopfball von Paprocki. Nach zehn Minuten Ping-Pong im Gästestrafraum, doch am Ende konnte ein Abwehrspieler klären. Mitte der ersten Halbzeit der erste Torschuß der Gäste aber weit drüber. Im Gegenzug hatte Vuckov das 1:0 auf dem Fuß, aber sein Schuß ging an Torwart und Tor vorbei. Das Spiel ging bis zur Pause so weiter: Selbitz hatte Torchancen im Minutentakt, die aber zum teil kläglich vergeben wurden oder Beute des besten Lorenzreuther Torwart Seikert wurden. Lorenzreuth wollte in der ersten Halbzeit gar nichts für das Spiel tun und igelte sich hinten ein.

Die zweite Halbzeit begann für die Heimelf richtig gut. Mölter versenkte den Ball vom linken Strafraumeck ins rechte untere Eck des Tores. Das Spiel ging dann so weiter wie in Halbzeit eins. Selbitz hatte gefühlt Torchancen im Minutentakt, konnte aber bis zur 64. Minute keine nutzen. Der gerade eingewechselte Djemai brachte seinen Körper in typischer Stürmermanier zwischen Ball und Gegner und schob überlegt ins linke untere Eck ein. Keine drei Minuten später wurde auch noch eine Gästespieler mit Gelb-Rot zum Duschen geschickt, da dachte man Selbitz könnte jetzt das Ergebnis hochschrauben. Weit gefehlt. In der 73. Minute, mit dem zweiten Torschuß überhaupt, verkürzten die Gäste durch Özdemir auf 2:1. Beim Schuß von Özdemir aus 30 Metern, sah Heger auch nicht gut aus. Keine zehn Minuten später war für den nächsten Gast, nach einem taktischem Foul das Spiel beendet. Selbitz konnte die doppelten Unterzahl aber nicht in Tore ummünzen. Im Gegenteil in der 88. Minute der völlig überraschende Ausgleich durch Aksel mit einem Schuß aus 18 Metern ins untere Rechte Eck. Selbitz nun mit dem Rücken zur Wand, sie waren die bessere Mannschaft hatten aber nun nur noch einen Punkt im Abstiegskampf. Nun spielte die Heimelf wie eine Mannschaft die hinten liegt, mit weiten Bällen in den Strafraum, den die dezimierten Gäste aber gekonnt sauber hielten. Die Rechnung war aber ohne Findeiß gemacht, in der letzten Sekunde des Spiels fiel Ihm der Ball vor die Füße und er holte aus 18 Metern den Hammer heraus. Der Ball schlug unhaltbar für den Torwart zum Siegtreffer im unteren linken Eck ein.