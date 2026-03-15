Glücklicher Derbysieg für Salchendorf durch direkt verwandelte Ecke

Salchendort geht auf der Pole Position in das letzte Saisondrittel (Archivfoto). – Foto: Matthias Reinhardt

Germania Salchendorf hat im Derby des 20. Spieltags der Landesliga Staffel 2 einen glücklichen Auswärtssieg eingefahren. Beim TSV Weißtal setzte sich der Tabellenführer mit 1:0 durch – obwohl die Gastgeber über weite Strecken das aktivere Team waren. Für die Gastgeber waren es jahresübergreifend die fünfte Niederlage in Folge.

Während sich die Gäste über den nächsten Sieg freuten, herrschte bei den Hausherren große Enttäuschung. Weißtal bestimmte über lange Phasen die Partie, belohnte sich jedoch nicht für den Aufwand.

Der Tabellenführer Germania Salchendorf hat im Derby beim TSV Weißtal drei wichtige Punkte eingefahren – allerdings ohne zu glänzen. Vor rund 400 Zuschauern am Henneberg in Gernsdorf gewann die Mannschaft von Trainer Mike Brado mit 1:0 (0:0). Den entscheidenden Treffer erzielte Innenverteidiger Jan Vitt eine Viertelstunde vor Schluss.

Die erste große Chance gehörte den Gastgebern bereits in der Anfangsphase. Nach elf Minuten traf Felix Kloos mit einem Abschluss nur den Pfosten – ein früher Rückschlag für das Team von Trainer Dennis Honig, das insgesamt engagiert auftrat und viele Zweikämpfe für sich entschied.

Salchendorf fand dagegen lange Zeit kaum ins Spiel. Offensivaktionen des Tabellenführers blieben selten, sodass die Partie bis zur Pause weitgehend ohne klare Möglichkeiten verlief.

Auch im zweiten Durchgang änderte sich zunächst wenig am Spielverlauf. Weißtal blieb das aktivere Team, konnte seine Feldvorteile jedoch nicht in zwingende Torchancen ummünzen. Salchendorf tat sich weiterhin schwer, offensive Akzente zu setzen.

Die Entscheidung fiel schließlich nach einer Standardsituation. In der 76. Minute brachte Jan Vitt einen Eckball flach an den kurzen Pfosten. Der Ball rutschte durch mehrere Beine und fand schließlich den Weg über die Linie – das überraschende 1:0 für die Gäste.

In der Schlussphase warf Weißtal noch einmal alles nach vorne. Selbst Torhüter Niklas Knopf rückte bei den letzten Aktionen mit auf, doch der Ausgleich wollte nicht mehr fallen. So blieb es beim knappen Auswärtssieg der Germania.

Für Weißtal bedeutete das 0:1 bereits die fünfte Niederlage in Serie, obwohl die Leistung über weite Strecken stimmte. Salchendorf hingegen verteidigte mit dem glücklichen Erfolg die Tabellenführung und geht nun mit Rückenwind in das nächstwöchige Spitzenspiel gegen den Verfolger SuS Bad Westernkotten, der zunächst aber die heutige Hürde SpVg Olpe nehmen muss.

TSV Weißtal – Germania Salchendorf 0:1

TSV Weißtal: Niklas Knopf, Richard Moh, Ben Lennox Peter, Daniel Berger (79. Maximilian Kraft), Felix Schwunk (57. Mats von der Linde), Lukas Plaum (79. Tyler Maxim Siebel), Jasin Abdellaoui, Paul Merbold (81. Martin Harazim), Jordie-Maximilian Koch (85. Aimen Aslan), Elias Werner, Felix Kloos - Trainer: Dennis Honig - spielender Co-Trainer: Manuel Jung

Germania Salchendorf: Dustin Lohmann, Jan-Philipp Gelber, Ilias Houta, Thomas Klöckner (90. Fabian Kolb), Oliver Sanchez Tenorio, Jan Vitt, Eliezer Ngyombo (57. Noel Ben Arfaoui), Fynn Werthenbach, Gezim Berisha (86. Moritz Klass), Leon Palaj (57. Marcel Rigau Badenas), Tim Luca Zimpel (78. Mourice Grohs) - Co-Trainer: Jan-Philipp Gelber - Trainer: Mike Brado

Schiedsrichter: Marcel Kaufmann - Zuschauer: 400

Tore: 0:1 Jan Vitt (76.)