Glücklicher Auswärtserfolg

Nach der herben Niederlage in der Vorwoche war die Mannschaft fest entschlossen, im Sechs-Punkte-Spiel gegen den SV Eggingen eine Reaktion zu zeigen. Von Beginn an zeigten wir uns zweikampfstark und ließen den Ball phasenweise gut durch die eigenen Reihen laufen – wirklich gefährlich wurden wir jedoch zunächst nicht. Die Gastgeber, die seit sieben Spielen ohne Punktgewinn waren, blieben bei Standardsituationen brandgefährlich. Einen dieser gefährlichen Bälle konnte Keeper Dalibor Bauer mit einer starken Parade noch an den Pfosten lenken. Kurz darauf bot sich dem SV Eggingen eine weitere gute Möglichkeit, die jedoch ungenutzt blieb.

In der 26. Minute fiel dann das Tor des Tages: Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld ging es schnell – zwei präzise Pässe, ein unübersichtliches Gewühl im Strafraum, und Philipp Wind behielt die Nerven. Aus rund elf Metern brachte er den Ball im Netz unter. Mit der knappen 1:0-Führung ging es in die Halbzeitpause.