Glücklicher Auswärtsdreier

So., 16.03.2025, 15:00 Uhr

Doch das Spiel begann mit einer Schrecksekunde für die Hausherren: Eine Rückgabe hoppelte Routinier Marco Bocklitz über den Spann und Niclas Peschel hatte eigentlich freie Bahn. Aber auch er konnte das abdriftende Leder nicht kontrollieren und schob es rechts am Kasten vorbei. Danach übernahm man jedoch die Regie und hatte gleich zweimal Riesenpech. Ein harter Drehschuss von Pascal Wagenschwanz aus 10 Metern landete nur am Pfosten und auch ein Distanzschuss von Marcus Scheffel touchierte nur die Latte. Trotzdem stand die Abwehr des kleinen HSV relativ sicher. Da die langen Bälle auf die Stürmer aber kaum Abnehmer fanden, ergaben sich nur noch für den Gegner Gelegenheiten. Johnny Müller hatte mit seinen Fernschüssen kein Glück, Dominik Leipold scheiterte nach traumhaftem Zuspiel von Wagenschwanz am Torwart, dann wurde der Vorlagengeber selbst geblockt und köpfte eine butterweiche Flanke von Alexander Weikard vorbei. Auch Scheffel traf nach Ecke nicht.

Dieser Chancenwucher wurde nach der Pause schnell bestraft, als eine Viertelstunde lang nur die Grabfelder spielten. „Bergan“ kamen ihre Steilpässe viel besser an. Zunächst dribbelte sich Carlos Trautwein durch und zielte zu hoch, danach war Peschel dran! Bei einer scharfen Rechtsflanke von Sebastian Diez musste er nur noch den Fuß hinhalten und den weiten Ball von Trautwein veredelte er gekonnt. Dazwischen scheiterte Diez selbst und Hannes Neubert wäre fast ein Selbsttor unterlaufen. Erst nach einer guten Stunde hatten sich die Gastgeber wieder erholt. Weikard blieb frei vor dem Keeper zweiter Sieger. Erst Lukas Culmbacher hauchte den Seinen neuen Mut ein, als er von der linken Strafraumkante ins entlegene Eck schlenzte. Die 08-er versuchten noch einmal alles, doch der Rivale wehrte sich routiniert. Nur einmal kam er ins Wanken, das Durcheinander beendete Luca Ullrich aber, indem er den letzten Schuss von Scheffel abfing. Wenige Minuten später stand er dann erneut im Mittelpunkt: Aus einer Spielertraube vor dem Strafraum faustete er den Ball weg. Als logische Folge erhielt er den Platzverweis. Der nun zwischen die Pfosten gerückte Toni Röther hatte jedoch nichts mehr zu halten, da Lukas Bock den fälligen Freistoß vorbei jagte. Damit wurde aus dem verdienten Punktgewinn nichts mehr.