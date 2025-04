„Glücklicher Arbeitssieg“: SV Reichling freut sich, SC Böbing ist enttäuscht

Fußball A-Klasse 8 Reichling Böbing April 2025 Oberbayern Kreis Zugspitze – Foto: Paul Hopp

Das Spiel in der A-Klasse 8 zwischen dem SV Reichling und dem SC Böbing war eine umkämpfte Angelegenheit. Am Ende entschied ein Tor.

Reichling – Der Torjäger war kurz vor dem Abpfiff mehrmals damit beschäftigt, an der eigenen Torauslinie den Ball abzuschirmen – und wertvolle Sekunden verstreichen zu lassen. Das tat Elias Socher vom SV Reichling auch recht geschickt, dem SC Böbing wollte partout kein zielgerichteter Angriff mehr gelingen. SV Reichling holt vierten Sieg in Folge

Die Szenen zum Schluss und auch die Lautstärke der Jubelschreie unmittelbar nach dem Abpfiff verdeutlichten, wie sehr sich die Reichlinger gegen engagiert auftretende Böbinger plagen hatten müssen, bis in diesem Duell der A-Klasse 8 ihr 1:0-Erfolg feststand. „Ein glücklicher Arbeitssieg“, so lautete das Fazit von SVR-Trainer Hermann Schöpf. Man sei mit einem dezidierten Plan ins Spiel gegangen: „Wir wollten über die Flügel spielen.“ Das Tor des Tages und zwei weitere Chancen in der ersten Hälfte „sind daraus resultiert“, sagte Schöpf. Bloß kam ansonsten so gut wie nichts über die Außenbahnen, was zur Folge hatte, dass Reichling offensive kaum zur Entfaltung kam. In den Zweikämpfen in der Mitte erwies sich Böbing, 4:1-Sieger im Hinspiel, als stark. Die Gäste „haben wie erwartet 100 Prozent Einsatz gezeigt“, sagte der Reichlinger Coach.

Fußball, A-Klasse 8, SV Reichling (in Schwarz) vs SC Böbing 1:0, im Bild: Böbings Simon Dreher (links) gegen Reichlings Vincent Darchinger-Prothmann. Foto: Paul Hopp – Foto: Paul Hopp

Der SC Böbing zeigte, wie schon zuletzt beim 1:1 gegen Wildsteig/Rottenbuch II, eine engagierte Vorstellung. „Leider haben wir uns wieder nicht belohnt“, stellte Trainer Schorsch Frank fest. In der ersten Hälfte sah Frank die Seinen als „nicht ganz so konzentriert“ zu Werke gehend. In der zweiten Hälfte „haben wir das besser gemacht“. Das Spiel lief zumeist in Richtung Reichlinger Tor. Man habe eine gute Vorbereitung auf die Rückserie hingelegt, so Frank. „Im Torabschluss setzen wir aber davon noch zu wenig um.“ Platz vier, fünf würde der SCB gern noch erreichen. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.) Das spielentscheidende Tor war aus Gäste-Sicht „eigentlich Abseits“. Reichling initiierte über die linke Seite einen Angriff. Socher (17 Saisontreffer) kam an den Ball, lief mit Tempo in den Strafraum und spielte quer auf den freistehenden Timo Jannotta, der zum 1:0 einschob (26.). Bitter für Böbing: Wenige Momente davor hatte Andreas Wörmann den Ball an den Pfosten des Reichlinger Tores geschossen.

Spielszene in der A-Klasse 8 im Duell zwischen dem SV Reichling (in Schwarz, hier Elias Socher) und dem SC Böbing (hier Paul Haberäcker) im April 2025. – Foto: Paul Hopp