Glückliche Freiburger Nullnummer im Abstiegskampf

Im Hinspiel gewann die Hülsen-Elf noch deutlich mit 5:2 in Großenwörden, diesmal durften die Nordkehdinger froh sein, einen Zähler am Freiburger Bassin gesichert zu haben. "Es war ein glücklicher Punkt für uns, der TSV war insgesamt besser", gab der SG-Trainer zu. Die ersten knapp 20 Minuten waren ausgeglichen. Blerim Dudaj hatte die Führung der Gastgeber auf dem Fuß, aber Großenwördens Aushilfskeeper Daniel Heinsohn klärte im letzten Moment. "Der Ball landete zufällig bei Blerim, der sich umdrehte und schießen wollte, doch Heinsohn war bereits da und blockte. Danach übernahm der TSV mehr und mehr die Partie, ließ den Ball gut laufen", so Ernst Hülsen.

Gäste scheitern am Aluminium

Noch vor dem Wechsel hätten die Gäste in Führung gehen können, doch sowohl ein Schuss von Julian Heinsohn, als auch ein zufällig per Kopf weitergeleiteter Ball landeten am Freiburger Querbalken. "Wir hatten zu dieser Zeit keine Möglichkeiten, stellten dann im zweiten Durchgang um. Jetzt ließen wir zumindest keine weiteren Chancen zu. Lediglich durch Standards waren die Großenwördener gefährlich", meinte Hülsen. Aus dem Spiel heraus entstanden kaum noch Möglichkeiten, das Geschehen spielte sich weitgehend im Mittelfeld ab. "Wer weiß, wofür der Punkt am Ende gut war. Jetzt müssen wir sehen, dass wir gegen Ahlerstedt/Ottendorf IV gewinnen, um den Abstand zu den Abstiegsrängen weiter zu vergrößern", sagte Ernst Hülsen abschließend.

Schiedsrichter: Marcus Hauschild - Tore: keine