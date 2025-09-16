Glück im Unglück für Moritz Rem, der Plattling Verbleib-Hoffnung macht

Aufatmen bei der SpVgg Plattling und vor allem bei Moritz Rem . Der ehemalige Junioren-Bundesliga-Kicker des TSV 1860 München, der letzte Saison noch zu den Leistungsträgern der U21 der Löwen gehörte, hat sich doch nicht schwerwiegender am Knie verletzt. Allerdings wird der 21-Jährige den Isarstädtern noch bis mindestens Mitte Oktober fehlen. Im Auswärtsmatch Ende August beim FSV VFB Straubing erwischte es Rem nach einem Foulspiel und zunächst wurde sogar ein Kreuzbandriss befürchtet.

"Gottseidank ist das Kreuzband nur überdehnt. Allerdings ist das Innenband im rechten Knie angerissen und zudem habe ich eine starke Prellung", berichtet der Linksfuß, der wegen eines mehrmonatigen Praktikums seine Zelte bei den "Löwen" abgebrochen hat und sich für eine Rückkehr zu seinem Heimatverein entschieden hat. Viermal war der Linksfuß bislang für die Schützlinge von Johannes Wittenzellner und Tobias Eckl im Einsatz. Mit Rem auf dem Feld konnte der Neuling respektable sieben Zähler einspielen und sich etwas von der gefährdeten Zone lösen. "Wir haben grundsätzlich eine gute Truppe, die leider etwas vom Verletzungspech verfolgt ist. Leider schaffen wir es noch nicht konstant, unsere PS auf den Platz zu bringen", sagt Rem, der vom sportlichen Niveau der Bezirksliga West positiv überrascht ist: "Die meisten Teams spielen einen strukturierten und ansehnlichen Fußball. Klar sind die Unterschiede zur Herren-Bayernliga gerade im athletischen sowie technisch-taktischen Bereich groß, aber es ist ein richtig ordentliches Level."







Daher kann sich Moritz Rem, der im Rahmen seines Studiums noch bis Ende Februar ein Praktikum in München absolviert, durchaus vorstellen, die Saison bei der SpVgg Plattling fertig zu spielen: "Mir gefällt es bei der SpVgg Plattling. Daher sieht es aktuell ganz danach aus, als würde ich die Saison bei meinem Heimatklub auch zu Ende spielen. Wie es dann über den Sommer hinweg weitergeht, wird sich zeigen."