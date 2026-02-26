Glück Auf - im Derbyrausch! Wenn am Freitagabend unter Flutlicht das Ost-Derby der Thüringenliga zwischen der BSG Wismut Gera und dem FC Thüringen Weida angepfiffen wird, prallen zwei Mannschaften aufeinander, deren Start ins Pflichtspieljahr kaum unterschiedlicher hätte verlaufen können. von André Hofmann · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Während die abstiegsbedrohte Wismut aus den ersten beiden Partien des neuen Jahres lediglich einen Punkt gegen direkte Konkurrenten im Tabellenkeller holte und dabei gleich sieben Gegentore kassierte, setzte Weida ein Ausrufezeichen. Mit einem souveränen 3:1-Erfolg gegen Eichsfeld katapultierte sich der FCTW in die unmittelbare Verfolgerrolle von Spitzenreiter SCHOTT Jena. Auf dem Papier geht die Mannschaft aus der Osterburg damit als Favorit in die Partie – doch Derbys schreiben bekanntlich ihre eigenen Geschichten.

Eine solche lieferte bereits das Hinspiel. Damals führte die Wismut in Weida lange, ehe sie in einer spektakulären Begegnung am Ende mit 4:5 noch mit leeren Händen dastand. Eine Partie, die sinnbildlich für die bisherige Saison der Geraer steht: viel Potenzial, viel Leidenschaft – aber am Ende zu oft ohne Ertrag. Besonderes Wiedersehen für Christoph Haase Für Wismut-Keeper Christoph Haase wird das Derby zu einer ganz persönlichen Angelegenheit. Der 37-Jährige wechselte im vergangenen Sommer vom FC Thüringen Weida nach Gera – ein Abschied, der nicht ganz freiwillig verlief. Doch nachtragende Worte sind vom Routinier nicht zu hören. Stattdessen hat Haase die Aufgabe am Geraer Steg voll angenommen – in einer Saison, die es in sich hatte: Vorstandswechsel, drei verschiedene Trainer und zahlreiche sportliche Rückschläge. Zuletzt setzte es ein deutliches 1:4 in Saalfeld.

„Der Start ins neue Jahr ist leider sehr ernüchternd. Ein Punkt gegen zwei direkte Kontrahenten aus der unteren Tabellenhälfte ist zu wenig. Das haben wir uns anders vorgestellt“, bilanziert Haase selbstkritisch. „Gerade die Niederlage in Saalfeld war eine herbe Enttäuschung. Die Anzahl der Gegentore ist zu hoch. Das ist für mich als Torhüter besonders frustrierend. Im Kollektiv ist das nicht unser Anspruch. Daran müssen wir zwingend arbeiten, sonst wird es schwer, in der Liga zu bestehen. Der Trainer hat die Ursachen klar analysiert. Jetzt sind wir als Mannschaft in der Pflicht, das zu ändern.“ „Wismut-Tugenden“ als Schlüssel Trotz der schwierigen Lage blickt der erfahrene Schlussmann optimistisch auf das Derby – und schöpft Mut aus der knappen Hinspiel-Niederlage.„Das Hinspiel in Weida hat gezeigt, welches Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Die unglückliche Niederlage ist ein bisschen das Spiegelbild unserer bisherigen Saison“, so Haase.

