Glück-Auf-Coach Schwarz nimmt Mannschaft in die Pflicht Bezirksliga, Gruppe 6: Die Siegesserie des SV Glück-Auf Möllen ist gerissen. Trainer Christian Schwarz war derweil aus anderen Gründen mächtig angefressen.

Ein Duell auf Augenhöhe hätte es werden können, doch stattdessen endete das Gastspiel des SV Glück-Auf Möllen beim TuB Bocholt in einer Blamage. Entsprechend deutliche Worte fand Möllens Cheftrainer Christian Schwarz auch nach dem Spiel, das seine Elf mit 1:4 verlor und in der Tabelle auf den siebten Platz abrutsche. Der Opponent aus Bocholt steht weiter auf Rang fünf, zwei Punkte hinter dem Zweiten SuS 09 Dinslaken und sieben Zähler hinter Spitzenreiter SV Biemenhorst.

Eigentlich wollte Glück-Auf mit breiter Brust zum Verfolgerduell nach Bocholt anreisen. Vier Spiele in Folge konnten die Kicker zuletzt in Folge gewinnen, unter anderem gegen den VfL Rhede und den SV Friedrichsfeld. Am Sonntag musste sich Schwarz am Treffpunkt seiner Mannschaft jedoch verwundert die Augen reiben. "Wir reisen hier zum sogenannten Verfolgerduell an und mir stehen insgesamt nur 13 Spieler zur Verfügung, weil die anderen, ohne abzusagen, einfach nicht kommen Das kann so nicht weitergehen", sagte ein sichtlich enttäuschter Cheftrainer in der NRZ.

Dabei ist er mit der Mannschaft an sich eigentlich zufrieden und davon überzeugt, dass das Team als Einheit durchaus mehr erreichen könnte. "In der Mannschaft steckt so viel Potenzial, aber dafür müssen auch alle an einem Strang ziehen. Ansonsten macht es auch keinen Sinn mehr", führte er weiter aus. In Bocholt konnten die verbliebenen Akteure das aber nicht auf den Platz bringen. Nach acht Minuten lag der SVM schon mit zwei Toren hinten, kurz vor der Pause folgte Gegentreffer Nummer drei. Spätestens mit dem 4:0 des TuB drei Minuten nach Wiederanpfiff war die Messe dann auch gelesen. Der Anschlusstreffer in der 86. Minute war kaum mehr als Ergebniskorrektur. Besonders ärgern dürfte sich Schwarz zudem über zwei Platzvereise: Chukwuma Felix Ikoro (77.) und Justin Kreft (85.) durften frühzeitig unter die Dusche und werden erst einmal fehlen.