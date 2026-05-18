Glottertal setzt das i-Tüpfelchen auf eine überragende Woche Nachklapp zur Bezirksliga von Jürg Schmidt (BZ) · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Archivbild – Foto: Keller

Die Bezirkspokalfinalisten erlebten im Ligaalltag quasi die Fortsetzung: Während der Pokalsieger in Wasenweiler einer langen Unterzahl trotzte und 4:1 gewann, unterlag die SG gegen Buchenbach mit 2:3.

Patrick Walz, SV Rot-Weiss Glottertal: "Die Rote Karte hat uns gutgetan"

Bezirkspokalgewinner SV Rot-Weiss Glottertal wurde im Gastspiel in Wasenweiler kalt erwischt: Die gastgebenden Kaiserstühler gingen bereits in der neunten Minute in Führung, in der 23. Minute wurden die Glottertäler durch die Rote Karte gegen Moritz Heizler (Notbremse) dezimiert. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel. Daniel Trenkle, SG Simonswald: "Eine komplett gebrauchte Woche"