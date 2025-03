Glottertal nimmt Anlauf und ergreift Spielkontrolle

Gefragt nach den entscheidenden Faktoren für den 8:1-Heimsieg über Biengen, gab es für Giuseppe Paletta, den Coach des Tabellenführers SV Blau-Weiß Waltershofen, kein Zögern: „David Stählin hat vier Tore erzielt und war total effektiv.“ Ebenso hervorgestochen habe Ricardo Rodrigues. Dessen Treffer zum 3:0-Zwischenstand brachte Paletta zum Schwärmen: „Es war ein langer Ball auf die rechte Seite, und Ricardo hat ihn mit dem linken Fuß auf den zweiten Pfosten gebracht. Der Ball ging an die Latte und von dort ins Tor. Ein wunderschönes Tor!“ Trotz des überzeugenden Auftritts gegen den Tabellenletzten will Paletta den Erfolg nicht überbewerten: „Wir haben unsere Hausaufgaben erledigt, aber es ist noch ein weiter Weg.“

Karsten Kranzer, der Spielertrainer des TV Köndringen, mochte den Auftritt gegen Ihringen/Wasenweiler (2:0) nicht schönreden: „Es war recht niveauarm, den Tabellenplätzen entsprechend ein Kampfspiel auf schwerem Geläuf. Es gab nur wenige Torraumszenen, und wir haben die wenigen Chancen, die wir hatten, besser genutzt.“ Nach einem Freistoß traf Enrico Romano per Kopf zum 1:0, Marco Eble ließ nach starker Vorarbeit von Jonas Haas das 2:0 folgen. „Es war wichtig, gut aus der Winterpause zu starten“, so Kranzer. „Aber es war erst ein Schritt von vielen, die wir noch gehen müssen.“

Glottertal muss sich erst wieder an Rasen gewöhnen

„Wenn man die gesamte Vorbereitung auf Kunstrasen gespielt hat, ist es schon eine Umstellung, wieder auf einem Rasenplatz zu spielen.“ So begründete Tobias Göbel, der Trainer des SV Rot-Weiss Glottertal, die Anlaufschwierigkeiten in Königschaffhausen. „Wir hatten etwas Mühe auf dem Platz, der ein typischer Frühjahrsplatz war: Er sah gut aus, war aber doch ein wenig holprig.“ Der gastgebende Aufsteiger sei zunächst besser im Spiel gewesen. Erst in der 42. Minute verwertete Patrick Jurzinski eine Flanke per Direktabnahme zum 1:0. Nach der Pause übernahm Glottertal die Spielkontrolle. Jurzinski setzte sich gegen mehrere TuS-Spieler durch und versenkte den Ball im linken Eck. In der 70. Minute traf Mike Maier, von Jurzinski geschickt, zum 3:0. Gleich darauf verkürzte Lukas Lichtle, der einen Freistoß gekonnt über die Glottertäler Mauer zirkelte. Königschaffhausen konnte der Partie aber keine Wende mehr geben, und so nahm Glottertal die Punkte mit.