GloryDritt vor der Krönung – Schwalbach vor vorzeitiger Meisterschaft

Ein Aufstieg in die Bezirksliga wäre nicht nur sportlich ein Ausrufezeichen, sondern auch historisch: Noch nie ist im Westsaarkreis eine dritte Mannschaft so weit aufgestiegen – und stünde damit sogar vor einigen Erstmannschaften in der Umgebung. Damit wären die drei Aktiven-Teams des FV 09 Schwalbach künftig in der Saarlandliga, Landesliga und Bezirksliga vertreten – ein Statement mit Vorzeigecharakter im Saarland.

Der Verein rechnet mit großer Unterstützung: Zahlreiche Zuschauer werden am Sonntag in Schwalbach erwartet, um die GloryDritt auf dem Weg zur Meisterschaft zu begleiten. Die Mannschaft ist nicht nur für ihr Spiel bekannt, sondern auch für ihren Einsatz im Verein, ihre Präsenz in sozialen Medien – und natürlich ihrem legendären Spotify-Song “Schwalbach 3” von Gundolo Brause.

Ob auf dem Platz oder beim abendlichen Abschließen von Clubheimen auf Auswärtsfahrten – diese Truppe sorgt für Aufsehen. Am Sonntag könnte sie sich nun selbst krönen.