Gloria Zarambaud will beim VfR Warbeyen hoch hinaus

Für Gloria Zarambaud hätte der Sonntag kaum schöner verlaufen können. Nicht nur, dass sie ihren 22. Geburtstag feierte. Der Neuzugang des VfR Warbeyen, Aufsteiger in die Zweite Bundesliga der Frauen, qualifizierte sich mit ihrer Mannschaft auch ganz nebenbei noch mit einem 8:0-Erfolg beim Verbandsligisten 1. FC Neubrandenburg für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals.

Beim souveränen Play-off-Sieg in Mecklenburg-Vorpommern wurde Gloria Zarambaud nach einer Stunde eingewechselt. Da führte der VfR schon mit 7:0. In der Zweiten Bundesliga soll die groß gewachsene Abwehrspielerin dabei helfen, wesentlich knappere Spielstände über die Ziellinie zubringen. Zarambaud freut sich auf die Herausforderung.

Ein verspätetes Geburtstagsgeschenk für Gloria Zarambaud winkt am heutigen Dienstagabend, wenn die ehemalige Nationalspielerin Turid Knaak im Anschluss an das letzte Play-off-Spiel des DFB-Pokals der Frauen zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach die 16 Paarungen der Hauptrunde auslost. Zwischen dem 27. und 29. September bekommt es der VfR Warbeyen mit einem hochkarätigen Gegner zu tun. In Lostopf zwei warten die 14 Bundesligisten sowie Turbine Potsdam und der SC Sand aus Liga zwei. Der Traum von einem Heimspiel gegen Rekord-Pokalsieger VfL Wolfsburg, dem FC Bayern oder Eintracht Frankfurt könnte in Kürze Realität werden.

„Ich erwarte ein deutlich höheres Tempo und technisch stärkere Gegenspielerinnen als in der Regionalliga. Es ist in meinen Augen ein Vorteil, dass wir als Außenseiter gesehen werden. Ich werde lieber unterschätzt als überschätzt“, sagt die 22-Jährige, die in Mönchengladbach aufgewachsen ist und zuletzt Stammspielerin beim Regionalligisten Alemannia Aachen war.

Zarambauds angestammte Position ist die Innenverteidigung, in Aachen kam sie jedoch auch schon im Mittelfeld auf der Sechs oder der Acht zum Einsatz. Wenn sie nach ihren Qualitäten gefragt wird, wählt sie bescheiden den Konjunktiv: „Mir wurde immer nachgesagt, dass ich zweikampfstark und schnell sei, obwohl man mir das nicht ansehe. Meine Kopfballfähigkeiten möchte ich in Zukunft noch ein bisschen verbessern“, sagt Gloria Zarambaud.

Viele Erfahrungen gesammelt

In Mönchengladbach, wo sie weiterhin wohnt, hat sie eine ganze Reihe von Vereinen durchlaufen. Über eine Fußball-AG in der Grundschule kam sie mit ihrer zwei Jahre älteren Schwester zum PSV Mönchengladbach. Es folgten Stationen beim 1. FC Mönchengladbach und beim FV Mönchengladbach, der 2020 aus einer Abspaltung der Frauen- und Mädchenabteilung des 1. FC hervorging.

In Aachen spielte Gloria Zarambaud auch bereits mit Narjiss „Nash“ Ahamad zusammen, die in der vergangenen Saison beim souveränen Titelgewinn in der Regionalliga zu den Leistungsträgerinnen des VfR Warbeyen zählte. „Nash ist eine meiner engsten Freundinnen. Sie hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, nach Warbeyen zu wechseln. Das Angebot des Vereins hat mir gut gefallen. Es hat alles gepasst. Mit meinen Mitspielerinnen Lidia Nduka und Lea Egbers habe ich eine Fahrgemeinschaft gebildet“, sagt Zarambaud.

Traum ist die Bundesliga

Für die kommende Saison hat sich die gelernte Innenverteidigerin, die in Düsseldorf Biologie studiert, einiges vorgenommen. „Die Zweite Liga war schon immer mein Ziel. Ich möchte hier meine nächsten Schritte gehen und habe auch den Anspruch, irgendwann einmal in der Bundesliga zu spielen“, sagt Zarambaud.

Die Dynamik im neuformierten Team hat es ihr angetan. „Vielleicht war es gar nicht so schlecht, dass wir uns alle neu kennenlernen mussten. Es gibt viele unterschiedliche Charaktere. Die eine Spielerin ist introvertierter, die andere extrovertierter. Ich finde aber schon, dass hier echt etwas zusammengewachsen ist. Nach zwei Monaten Vorbereitung sind alle heiß. Jeder freut sich darauf, dass es nun endlich losgeht“, sagt Gloria Zarambaud.

Am Sonntag, 24. August, 14 Uhr, ist es so weit. Dann wird beim VfL Bochum an der Castroper Straße die erste Partie des VfR Warbeyen in der Zweiten Bundesliga angepfiffen.