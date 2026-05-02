Glonn will Poing die Meisterparty verderben

FB KK Kirchseeon (grün) Daniel Alberter -- vs Christian Reiser – Foto: Sro

Das Tabellenschlusslicht empfängt den Spitzenreiter. Trainer Alexander Niedermayer setzt auf Maibaum-Mentalität und Defensivdisziplin.

Nach fünf (!) Auswärtspartien in Folge darf Markt Schwaben wieder auf eigenem Feld antreten – und dies dreimal in den letzten vier Saisonspielen. Tabellarisch wird sich für den FC auf dem achten Rang nicht mehr viel tun. Im Gegensatz zum FC ist der Kontrahent aus dem nahen Feldkirchen noch in der Aufstiegsfrage involviert. Mit drei Punkten würde der TSV, in den letzten beiden Jahren von der B-Klasse in die Kreisklasse durchgestiegen, bis auf drei Zähler an den zweiten Tabellenrang heranrücken.

Ob die Poinger bereits passende Meistershirts im Gepäck haben, die sie sich mit einem Auswärtssieg in Glonn vorzeitig überstreifen dürften, ist nicht bekannt. „Aber wir überlassen ihnen unseren Sportplatz nicht freiwillig zum Feiern“, stellte Glonns Trainer Alexander Niedermayer schon bei der Abschlussbesprechung klar. Dass man selbst als Tabellenschlusslicht in Behelfsbesetzung mit disziplinierter Defensivarbeit ein Topteam ins Taumeln bringen kann, habe man zuletzt in Grafing gesehen.

„Wenn wir lange ein Unentschieden halten, spekulieren wir darauf, dass sie nervös und unsauber werden“, setzt Niedermayer aber noch mehr auf gelebten Zusammenhalt. Als Paradebeispiel dienten die Glonner Burschen, die ihren Maibaum am Freitag um exakt 12.37 Uhr aufgestellt hatten. „Von meinen Jungs war keiner beteiligt, aber es saßen verdächtig viele außenrum“, wähnte sich Niedermayer lachend im Glauben eines besser besetzten Spieltagskaders.

Fünf Spiele lang wartet der SV Hohenlinden schon auf einen Sieg. Angesichts der tabellarischen Lage spielt dies in der Schlussphase einer insgesamt guten Saison keine übergeordnete Rolle mehr, die Konzentration gilt dem kurz bevorstehenden Aufstieg der Reservemannschaft. Und natürlich dem 75-jährigen Gründungsfest auf dem eigenen Sportgelände vom 13. bis zum 17. Mai mit einer Vielzahl an Veranstaltungen und viel ehrenamtlicher Arbeit.

Die Chancen auf den Relegationsrang sind für den ATSV erheblich gesunken. Dies liegt primär an der schwachen Heimbilanz nach der Winterpause (eine Niederlage, zwei Remis). Über diese Punktteilungen ärgerte sich Trainer Dimitrios Georgakopoulos insbesondere bei überlegen geführten Partien gegen Dreistern und Hohenlinden. Gegen den Tabellenvorletzten TSV Hohenbrunn hofft er auf einen Versöhnungsheimsieg.