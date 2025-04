Glonn und Grafing bauen ab – Mouketos Volleytraum – „Jetzt läufts“

Heimniederlage statt vorzeitigem Klassenerhalt. „Und das vollkommen verdient“, gestand ASV-Spielertrainer Kosta Fotiadis: „Putzbrunn war bissiger in den Zweikämpfen, hatte einige Pfostenschüsse, und wir waren nicht so gut drauf wie in den vergangenen Wochen. Also ein gerechtes Ergebnis.“

Dass es für Tabellenschlusslicht Putzbrunn die wohl letzte Chance im Kampf um den Klassenerhalt gewesen sein dürfte, war den Gästen anzumerken. „Die hätten drei, vier Tore mehr machen können“, musste Fotiadis die Überlegenheit des PSV anerkennen. Doch erst in der 73. Minute gelang Putzbrunn die Führung. Glonn kam zwar noch zum Ausgleich, als Fabian Rumpel den Ball aus dem Strafraumgewusel in die Maschen stocherte. (82.).

Kosta Fotiadis

Das bessere Ende in der Nachspielzeit hatte aber Putzbrunn. Vom Pfosten prallte der Ball zum 1:2 ins Netz (90.+2). Womit der Putzbrunner SV auf den Relegationsplatz kletterte, während Glonn auf die Feier des (auch rechnerischen) Klassenerhaltes noch warten muss. „Diese Niederlage nervt extrem“, so Kosta Fotiadis, der für sein Team eigentlich das Erreichen eines einstelligen Tabellenplatzes als Saisonziel ausgegeben hat.

TSV Steinhöring – VfB Forstinning II ⇥1:1

Die VfB-Reserve war mit drei Siegen in Serie an den Bachkramerweg zum Ligaprimus angereist und münzte dieses Selbstvertrauen eindrucksvoll in Person von Stefan Zollners umtriebigen Sturmersatzmanns Espoir Mouketo in die 1:0-Führung (15.) um. Nach einem Halbfeldfreistoß staunte auch TSV-Coach Maxi Backa über Mouketos „brutale Volleyabnahme am zweiten Pfosten in den Winkel“.

Steinhörings Übungsleiter hätte sich im ersten Durchgang vor über 100 Schaulustigen eine bessere Positionierung gewünscht, die seinem Team erst im zweiten Durchgang zu mehr Durchschlagskraft verhalf. Kapitän Benjamin Lechner veredelte einen Steckpass von Nick Gibson zum 1:1-Ausgleich (54.) und Endstand. „Mit drei, vier Chancen pro Mannschaft war auch der Expected-Goals-Wert sehr ausgeglichen“, sprach Backa von einer „gerechten Punkteteilung“.

TSV Haar – TSV Grafing ⇥2:1

Grafing hinkt seinen Ansprüchen hinterher. Im Spitzenduell der Kreisklasse 6 (München) verlor das Team um Spielertrainer Georg Münch nicht nur das Spiel in Haar, sondern auch den Kontakt zu Rang zwei. Dabei schien es zumindest zu Beginn der zweiten Halbzeit wie gewünscht zu laufen. Luis Ladner erzielte die Grafinger Führung (47.), „und alle haben offenbar gedacht, jetzt läuft’s für uns“, so Münch. Dass man damit falsch lag, war wohl auch in den eigenen Ansprüchen zu suchen. „Vielleicht war der selbst gemachte Druck zu groß und wir haben die Situation zu positiv geredet“, kritisierte der Grafinger Spielercoach.

Haar holte die Gäste jedenfalls auf den Boden der Realität zurück. Joscha Schöffel schloss einen Konter, der scharf über links in den Grafinger Strafraum kam, mit dem 1:1 ab (67.). Als kurz vor Ende ein Freistoß in die Box segelte, parierte Keeper Simon Jannasch zwar, doch dem abgewehrten Ball schenkten die Grafinger kaum Aufmerksamkeit.

„15 Punkte sind noch zu vergeben. Abgerechnet wird danach.“

Grafinger Spielertrainer Georg Münch

Im Gegensatz zu Christian Holzner, der zum 2:1 für Haar einschob (87.). „Unser Polster aus der Hinrunde haben wir jetzt komplett verspielt“, ärgerte sich der Grafinger Spielertrainer. Die Hoffnung, doch noch die Relegation zu erreichen, hat er aber nicht aufgegeben: „15 Punkte sind noch zu vergeben. Abgerechnet wird danach.“

SV DJK Taufkirchen – TSV Zorneding II⇥0:2

Dank Schnapszahl-Doppelpacker Tobias Savary (44./88.) setzt sich Zornedings Reserve drei weitere Zähler vom direkten Abstiegsplatz ab.