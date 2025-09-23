Ball im falschen Netz: Feldkirchen feiert das 1:1 von Jonas Anneser, Zorneding um Keeper David Sibila ist konsterniert. – Foto: Christian Riedel / fotografie-

Glonn punktet wieder – Zorneding verliert trotz Blitzstart Zwei Tore fielen in den ersten 10 Minuten

Der TSV Hohenbrunn holt sich den ersten Punkt der Saison gegen den ASV Glonn und bildet weiterhin das Schlusslicht der Tabelle.

„Hauptsache nicht verloren.“ Kosta Fotiadis war mit dem einen Punkt im Duell der Kreisklassen-Kellerkinder (gezwungenermaßen) zufrieden. „Natürlich hätte ich lieber gewonnen“, sagte der Glonner Spielertrainer, der nach seiner Achillessehenverletzung weiterhin nur zuschauen kann. „Zumal Hohenbrunn schlagbar gewesen wäre.“ Für die Gastgeber war es der erste Punktgewinn der Saison, den sie sich regelrecht erkämpft hatten. „Nicht ganz unverdient“, wie Fotiadis gestehen musste. Nach einer ersten Halbzeit auf Augenhöhe, schien Glonn dem ersten Dreier nahe. Fabian Rumpel brachte den ASV in der 55. Minute in Führung. „Doch dann haben wir uns ein bisschen zu tief fallen lassen.“ Hohenbrunn nutzte das zum 1:1-Ausgleich (80.).

Den Gästen, bei denen Alhagie Jeng sein erstes Punktspiel absolvierte, fehlten Qualität und Quantität, um den entscheidenden Punch zu setzen. Glonn bleibt damit Vorletzter vor Hohenbrunn, das weiterhin die Rote Laterne hält. So., 21.09.2025, 13:00 Uhr TSV Hohenbrunn TSV Hohenbru ASV Glonn Glonn 1 1 Abpfiff