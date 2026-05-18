Glonn muss nach Remis im letzten Spiel gegen VfB II alles riskieren

FB KK Glonn (blau) Tobias Stefer vs Kirchseeon Josip Puljic – Foto: Sro

Der ASV Glonn erkämpft ein Unentschieden gegen Kirchseeon. Jetzt entscheidet das letzte Saisonspiel über den Sprung in die Relegation.

Der Möglichkeit, mit einem Dreier die rote Laterne abzugeben, wollte Niedermayer nicht nachtrauern. „Noch sind wir nicht raus.“ Was allerdings wohl für Luis Spitzenberger gilt. „Er wird uns in 14 Tagen fehlen“, bedauerte Glonns Trainer. Auch ASV-Kapitän Jacob König zog sich eine Oberschenkelverletzung zu. „Er dürfte aber wieder fit werden.“ Dass es für Kirchseeon bei Platz fünf bleibt, bedauerte der Coach nur bedingt. Schon vorm Anstoß war klar, dass der Relegationsplatz außer Reichweite war. „Wär’s noch um was gegangen, hätte ich mich geärgert. Aber so… Drücke Glonn die Daumen für den Klassenerhalt!“

Lob vom Gegner, aber kein Dreier. „ Glonn hat gut gekämpft. So eine Mannschaft dürfte nicht Tabellenletzter sein. Man hat ihren Willen gesehen und gespürt“, so ATSV-Coach Dimitrios Georgakopoulos nach dem 0:0. „Alles gut“, sagte ASV-Coach Alex Niedermayer erstaunlich gelassen nach einem chancenarmen Spiel. „Jetzt gilt’s eben im letzten Spiel beim VfB II.“ Der Glonner sah seine Elf im ersten Abschnitt sogar einen Tick besser. „Im zweiten waren wir mindestens auf Augenhöhe.“

Auch im vorletzten Saisonspiel wurde es nichts mit dem ersten Sieg in der Rückrunde für den VfB Forstinning II. Gegen den FC Dreistern unterlag die Mannschaft von Trainer Hubert Schunk nach abwechslungsreichem Spielverlauf mit 3:4. Der FC Dreistern, vor dem Spieltag noch mit einer vagen Chance auf den Relegationsplatz ausgestattet, kann diesen nun aufgrund des Grafinger Sieges nicht mehr erreichen.

Der VfB Forstinning II, am vergangenen Spieltag gerettet, kickt in der kommenden Saison ebenfalls wieder in der Kreisklasse.

Für den VfB II trafen Roland Kövari (26.) sowie Jonas Eisenreich mit einem Doppelpack (54. + 84.), für die Gäste Grigorios Almanidus (16.), Sotirios Chamos (75. + 80.) und Cagatay Colak (90.).