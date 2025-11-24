Glonn erlebt Debakel in Kirchseeon: „Es hätte zur Pause 9:0 stehen können“

Fünf Tore in 37 Minuten besiegelten die Niederlage des ASV Glonn. Die rote Laterne leuchtet nun noch intensiver für die Gäste.

So schmerzhaft für die Kirchseeoner Kreisklasse-Kicker das vorangegangene Spiel war (3:4 gegen Haar), so sehr hielten sie sich diesmal zuhause gegen den ASV Glonn schadlos. „Für mich war das Spiel nach gut 35 Minuten gelaufen“, erklärte ein zufriedener ATSV-Coach. Kein Wunder, hatte Dimitrios Georgakopoulos doch bis zu diesem Zeitpunkt nicht weniger als fünf Treffer seiner Mannschaft erleben dürfen.

Goalgetter Danny Hahne eröffnete mit seinem 17. (!) Saisontreffer das Scheibenschießen auf dem Kirchseeoner Kunstrasen und leitete das 2:0 durch Thomas Gütermann ein (21.). Auch das 3:0 (28.) nach einem Schnitzer von ASV-Keeper Jakob Riedl ging auf das Konto des Kirchseeoners Gütermann.

Nachdem die Gastgeber auch noch auf 5:0 durch Adrian Naumann (31.) und Hannes Gehart (37.) erhöht hatten, drohte dem ASV Glonn ein nachbarschaftliches Debakel. „Wenn wir effektiver gewesen wären, hätte es zur Pause 9:0 stehen können“, so Georgakopoulos, der trotz der klaren Führung die mangelhafte Chancenverwertung seines Teams beklagte.

Nach der Pause nahmen die Kirchseeoner Gastgeber allerdings den Fuß vom Torgas und gestatteten den Glonnern zumindest den Ehrentreffer durch Martin Huber – 1:5 (81.). Die rote Laterne der Kreisklasse 6 (München) leuchtet nun aber noch intensiver in ASV-Händen.