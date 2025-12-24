Glogau: "Das maximal beste Ergebnis"

Sieben Zähler aus den vergangenen drei Partien holten sich die Sportfreunde Neersbroich. Dadurch wird das Team von Übungsleiter Oliver Glogau auf dem zweiten Tabellenplatz überwintern und sich somit weiterhin die Chancen offen halten, den Traum vom Aufstieg zu erreichen. Der Cheftrainer sprach über die starke Hinserie und blickte zurück auf die guten, wie auch verbesserungswürdigen Spiel-Aspekte.

In der Saison 2023/24 endete Neersbroich auf dem dritten Rang - in der darauffolgenden Spielzeit wurde es der vierte Platz. In diesem Spieljahr haben die Sportfreunde die Möglichkeit das erste Mal seit der Saison 2005/06 wieder auf dem zweiten Tabellenrang der A-Liga zu enden.

Dabei stellte sich allen voran die Hintermannschaft des Tabellenzweiten in den Vordergrund, denn mit nur 19 Gegentreffern stellt Neersbroich die beste Defensive der A-Liga. Doch auch mit Rückschlägen konnte das Team rund um Top-Torjäger Christopher Link (12 Tore) umgehen. "Gut gemacht haben wir sicherlich, dass wir unsere zahlreichen Ausfälle immer wieder kompensieren konnten. Ein weiteres Plus ist sicherlich unsere Abwehrleistung - nur 19 Gegentore", betonte der Chefcoach.

Mit 27 Punkten steht die Mannschaft von Glogau auf dem zweiten Platz und besitzt somit die Verfolgerrolle, denn der Rheydter SV hat sieben Zähler mehr auf dem Konto. Doch trotz dieses Abstands zum Liga-Primus ist der Übungsleiter des Verfolgers voll und ganz zufrieden mit dem ersten Saisonabschnitt seines Teams. "Wenn man sich das Tabellenbild anguckt, dann gibt es keinen Grund unzufrieden zu sein. Da wir nicht mit dem gleichen Anspruch wie der Rheydter Spielverein in die Saison gestartet sind, ist das nun das maximal beste Ergebnis", erklärte Glogau.

Chancenverwertung als Manko

Neben der starken Leistungen mussten die Sportfreunde allerdings auch Dämpfer im Rennen um die oberen Plätze hinnehmen. Beispielsweise kassierte der Rheydt-Verfolger zwei 1:2-Heimpleiten (SV Schelsen, SpVg Odenkirchen II). Trotz einiger Torchancen in beiden Duellen musste sich die Mannschaft von Glogau schlussendlich geschlagen geben und verlor somit wichtige Zähler.

Auf die Frage, wo es noch Verbesserungspotenzial für seine Truppe gibt, antwortete der Übungsleiter daher: "Unsere Chancenverwertung ist sicherlich noch zu verbessern, da wir oft zu viele Torchancen benötigen, um den ersten Treffer zu markieren. Ein Stück weit ist dies allerdings auch den Verletzungen unserer Offensivabteilung zuzuschreiben."

Trotz der ausgelassenen Möglichkeiten erzielte Neersbroich ganze 37 Treffer - nur der Tabellenführer aus Rheydt traf häufiger. Glänzen konnte dabei Torjäger Link, der bereits zwölf Mal erfolgreich war in der Spielzeit. Dadurch steht er auf dem zweiten Rang der Torschützenliste.

Nach intensiven Spielen und Wochen hat der Zweitplatzierte der Kreisliga A Zeit sich zu regenerieren. Die Kraft werden die Sportfreunde auch benötigen, denn in der Rückrunde ist noch viel drin. Zum einen besteht durch den Sieben-Punkte-Rückstand auf Rheydt weiterhin die Chance aufzusteigen und zum anderen muss Neersbroich den zweiten Platz gegen viele Verfolger verteidigen. Doch auf die Frage, ob der Chefcoach eine bestimmte Ambition hat, erwiderte er: "Es gibt eigentlich kein direktes Ziel. Mein persönliches Ziel für die Rückrunde ist immer mehr Punkte zu holen als in der Hinrunde. Und wenn uns das gelingt, dann könnte es sein, dass wir den Tabellenplatz verteidigen können. Dies wäre sicherlich ein großer Erfolg."

Wie sich die Mannschaft von Glogau in der Rückserie präsentieren wird, bleibt abzuwarten. Eins ist jedoch sicher: Wenn die Leistungen weiterhin stimmen, dann ist vieles möglich bei den Sportfreunden.