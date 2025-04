Glöckners Wiedersehen mit Mannheim: 1860 München will „mit enormer Wucht attackieren“

Ein brisantes Duell für Patrick Glöckner: Mit 1860 München gastiert der Löwen-Trainer bei seinem Ex-Klub. In Mannheim spielt seine Mannschaft voll auf Sieg.

Lange Zeit war die Devise des TSV 1860 München klar: 45 Punkte braucht es heuer, um den Klassenerhalt in der 3. Liga eintüten zu können. Immer wieder hatte Sechzig-Coach Patrick Glöckner das wiederholt. Diese Marke hat 1860 erreicht – sechs Spieltage vor Saisonende. Ziel also erreicht? Nicht ganz: Glöckner warnt davor, sich zu früh zurückzulehnen: „Wenn wir noch einen Sieg holen, sind wir bei 48 Punkten, das muss definitiv reichen.“ Idealerweise verwandelt Sechzig gleich seinen ersten Matchball – beim brisanten Duell in Mannheim (Sonntag, 13.30 Uhr).