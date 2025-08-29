Glöckner warnt vor 1860-Heimspiel gegen die Stuttgart-Bubis: „Brutal schwer“

Die Löwen wollen den zweiten Heimsieg der jungen Saison feiern. Keine leichte Aufgabe, schließlich steckt in der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart jede Menge Qualität.

Patrick Glöckner überlässt nichts dem Zufall. Der Löwen-Coach seziert die Gegner vor Spielen genauestens, weiß über jede Kleinigkeit Bescheid. Dementsprechend lästig dürfte die Vorbereitung für den 48-Jährigen in den letzten Tagen gewesen sein. Denn mit dem VfB Stuttgart II gastiert heute (14 Uhr) eine Mannschaft beim TSV 1860 München im Grünwalder Stadion , die ihre Startelf munter Woche für Woche durchmischt, je nachdem welche Spieler aus der Bundesliga-Mannschaft nach unten rutschen.

„Das wird eine Wundertüte, eines der schwersten Spiele der Saison“, betont Glöckner. Sechzigs Trainer wird seine zuletzt zweimal siegreiche Startelf umbauen (müssen): Linksverteidiger Manuel Pfeifer fällt krankheitsbedingt aus, ihn wird vermutlich Kilian Jakob auf der linken Schienenposition in der 3-4-1-2-Grundordnung ersetzen.

„Stuttgart ist eine Wundertüte. Das wird eines der schwersten Spiele der Saison.“

Patrick Glöckner

Auch weitere Wechsel hält Glöckner für möglich. „Es wird immer wieder Veränderungen geben, weil wir beispielsweise verschiedene Stürmertypen haben, die besser und schlechter passen gegen die jeweiligen Mannschaften.“ Der Löwen-Coach verwendet zur Erklärung ein Zitat von Bundestrainer Julian Nagelsmann: „Er hat gesagt, dass er die Spieler mit dem besten Momentum nominiert und nicht die mit dem größten Namen – fand ich ein ganz geiles Zitat.“ Heiße Kandidaten für einen Platz in der Startelf wären demnach Patrick Hobsch und David Philipp, die beide per Joker vergangene Woche zum späten 2:0-Sieg in Aachen trafen.

Stuttgart reist mit großem Respekt zum TSV 1860 München

Der Gegner aus Stuttgart reist mit einer gehörigen Portion Respekt nach Giesing. „Die Löwen sind Aufstiegsfavorit, haben eine unfassbare Offensive. Für unsere junge Mannschaft gilt es, dagegenzuhalten und aus solchen Spielen in so einer Atmosphäre zu lernen“, erklärt VfB-Coach Nico Willig.

Worte, die Glöckner definitiv nicht in Sicherheit wiegen werden. Er weiß, dass sein Team den Stuttgarter Talenten von Beginn an körperlich den Schneid abkaufen muss, um diese nicht ins Spiel kommen zu lassen. „Zweikämpfe und zweite Bälle sind die Grundvoraussetzungen. Und wir müssen die 15.000 Fans im Rücken mitnehmen.“ Dann stünde der nächsten Löwen-Party in Giesing nichts mehr im Wege.