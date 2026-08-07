Glöckner vor Pokal-Auftakt: „Keiner weiß so richtig, wo man steht“

Deutschbaselitz-Coach Ronny Glöckner blickt gewohnt realistisch auf die anstehende Hürde und rechnet mit einem offenen Schlagabtausch, bei dem die Tagesform entscheiden dürfte. „Es ist ein schwieriges Spiel für beide Mannschaften, da im Grunde keiner so richtig weiß, wo er aktuell steht. Durch die bereits erfolgte Auslosung der zweiten Runde wissen wir zudem im Vorfeld, dass den Sieger erneut ein Auswärtsspiel mit einer weiten Fahrt nach Leipzig erwartet. Da muss man abwarten, wie beide Teams agieren werden“, betont der Übungsleiter.

Dass seine Mannschaft noch nicht im optimalen Rhythmus sein kann, liegt vor allem an den personell turbulenten Sommerwochen. Die Vorbereitungsphase verlief bei den Gästen keineswegs nach Maß, da Urlaubswellen und gesundheitliche Ausfälle den Trainingsbetrieb erschwerten. Ronny Glöckner ordnet die Lage gewohnt offen ein: „Unsere Vorbereitung verlief personell bedingt sehr durchwachsen. Wir mussten einige junge, neue Spieler einbauen und weiterentwickeln. Das alles braucht natürlich seine Zeit. Da die Langzeitverletzten momentan noch nicht zurück sind, wird es in den kommenden Wochen erst einmal eine schrittweise Entwicklung brauchen, um uns eine stabile Grundlage zu erarbeiten.“

Trotz der Personalsorgen geht der Blick beim SV Aufbau Deutschbaselitz positiv in die Zukunft. Die Marschroute für die neue Spielzeit ist klar gesteckt, denn nach dem geglückten Verbleib soll die Spielklasse auch im zweiten Jahr der Landesklasse-Zugehörigkeit gesichert werden. Pokal und Meisterschaft werden deshalb mit der nötigen Gelassenheit angegangen. „Sommerurlaube und Verletzungspech gehören im Amateurfußball schlichtweg dazu. Wir haben die Chance, weiterhin ein zweites Jahr in der Landesklasse zu spielen, und werden alles daransetzen, viele Punkte einzufahren. Das große Ziel ist und bleibt der Klassenerhalt, der an allererster Stelle steht. Das Pokalspiel nehmen wir sehr gerne mit, versuchen dort das Bestmögliche herauszuholen, und schauen am Ende einfach, was dabei herauskommt“, fasst Glöckner zusammen. Mit dieser bodenständigen Haltung reist die Mannschaft nach Dohna, um dem Gastgeber Paroli zu bieten und das Ticket für die nächste Runde zu lösen.