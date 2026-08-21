Glöckner vor Hoyerswerda: „Ein Punkt wäre für uns ein Erfolg“

Während der HFC personell nachrüstet, verschärft sich die Lage bei den Gästen vor dem 2. Spieltag nochmals. Urlaubsbedingte Abwesenheiten und einige angeschlagene Akteure machen eine optimale Matchvorbereitung kompliziert. „Personell sieht es am Wochenende bei uns nicht sonderlich gut aus, denn wir haben viele Angeschlagene und dazu noch Urlauber. Aber so ist das nun mal einfach in dieser Liga“, ordnet Glöckner die personellen Unwägbarkeiten realistisch ein.

Trotz der personellen Hürden reisen die Westlausitzer keineswegs mutlos nach Hoyerswerda. Der Matchplan baut primär auf eine gefestigte Defensive und schnelles Umschaltspiel. „Wir fahren trotzdem dahin und versuchen erst einmal kompakt zu stehen, das Bestmögliche herauszuholen und gut zu verteidigen. Wir hoffen, dass wir dabei den einen oder anderen Nadelstich setzen können, um unser Mindestziel zu erreichen: einen Punkt gegen Hoyerswerda mitzunehmen. Das wäre für uns unter diesen Voraussetzungen bereits ein echter Erfolg, und danach schauen wir weiter“, fasst Ronny Glöckner die Marschroute zusammen. Mit dieser disziplinierten Grundeinstellung will Aufbau Deutschbaselitz auch beim HFC etwas Zählbares entführen.