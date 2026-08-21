Glöckner vor Hoyerswerda: „Ein Punkt wäre für uns ein Erfolg“

Am Samstag um 14:30 Uhr steht für den SV Aufbau Deutschbaselitz die erste Auswärtsaufgabe der noch frischen Landesklasse-Saison auf dem Programm. Die Großteichkicker gastieren beim Hoyerswerdaer FC, der zum Auftakt eine 1:3-Niederlage beim Radeberger SV hinnehmen musste und vor heimischer Kulisse auf Wiedergutmachung brennt. Auch Deutschbaselitz strebt nach dem späten 1:1-Unentschieden gegen die SG Weixdorf den nächsten Punktgewinn an, trifft in Hoyerswerda jedoch auf eine knifflige Konstellation.
Trainer Ronny Glöckner weiß genau, dass die Trauben in Hoyerswerda hoch hängen, da der Gastgeber im Vergleich zum ersten Spieltag wieder aus dem Vollem schöpfen kann. „Das ist natürlich eine schwere Aufgabe in Hoyerswerda. Im ersten Spiel waren sie personell zwar noch nicht so gut bestückt, aber am Wochenende sind bei ihnen jetzt wieder alle Mann an Bord – während wir natürlich weiterhin mit unseren eigenen Problemen zu kämpfen haben“, erklärt der Übungsleiter mit Blick auf das Personalgefüge.
Während der HFC personell nachrüstet, verschärft sich die Lage bei den Gästen vor dem 2. Spieltag nochmals. Urlaubsbedingte Abwesenheiten und einige angeschlagene Akteure machen eine optimale Matchvorbereitung kompliziert. „Personell sieht es am Wochenende bei uns nicht sonderlich gut aus, denn wir haben viele Angeschlagene und dazu noch Urlauber. Aber so ist das nun mal einfach in dieser Liga“, ordnet Glöckner die personellen Unwägbarkeiten realistisch ein.
Trotz der personellen Hürden reisen die Westlausitzer keineswegs mutlos nach Hoyerswerda. Der Matchplan baut primär auf eine gefestigte Defensive und schnelles Umschaltspiel. „Wir fahren trotzdem dahin und versuchen erst einmal kompakt zu stehen, das Bestmögliche herauszuholen und gut zu verteidigen. Wir hoffen, dass wir dabei den einen oder anderen Nadelstich setzen können, um unser Mindestziel zu erreichen: einen Punkt gegen Hoyerswerda mitzunehmen. Das wäre für uns unter diesen Voraussetzungen bereits ein echter Erfolg, und danach schauen wir weiter“, fasst Ronny Glöckner die Marschroute zusammen. Mit dieser disziplinierten Grundeinstellung will Aufbau Deutschbaselitz auch beim HFC etwas Zählbares entführen.