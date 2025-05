Glöckner-Rot, Hawaii-Party & Arzteinsatz: TSV 1860 beendet Niederlagenserie mit Last-Second-Treffer

Der TSV 1860 München erkämpft sich am 37. Spieltag in der 3. Liga beim SC Verl ein Remis. Ganz spät konnten sich die Löwen noch ein Remis erkämpfen.

München – Die einen gehen, die anderen kommen – doch wer bleibt? Wie berichtet, bekommt Patrick Glöckner auch nächste Saison die Chance beim TSV 1860 München . In der 3. Liga geht es zwar sportlich um nichts mehr, aber der Löwen-Trainer hat gegen den SC Verl nochmal die Möglichkeit, das ein oder andere auszutesten.

Spannend wird vor allem sein, auf welche Talente Glöckner setzt. Für Lukas Reich könnte das Spiel gegen Verl das Letzte im 1860-Trikot sein. Der 18-Jährige verpasst das letzte Saisonspiel der Löwen wegen seiner Nominierung für die deutsche U19-Nationalmannschaft und einige Zweitligisten sind wohl interessiert.

Zudem bietet das Spiel in Verl die letzte Chance für Talente wie Raphael Ott und Mike Gevorgyan, sich für einen neuen Vertrag zu empfehlen. Beim Junglöwen-Duo läuft der Vertrag nach der Saison aus. Doch nicht nur für die Youngster könnte das Verl-Spiel, das letzte für den TSV 1860 sein. Auch bei Marlon Frey, Leroy Kwadwo, Julian Guttau und nicht zuletzt Marco Hiller deutet vieles auf einen Abschied aus München hin. Für die kommende Saison könnte sich die Löwen-Aufstellung dementsprechend stark verändern.

3. Liga im Live-Ticker: TSV 1860 München will Revanche gegen den SC Verl

Verl ist ansich ein gutes Pflaster für die Löwen. In Verl unterlag 1860 München noch nie. An das Hinspiel wird sich dagegen kein Fan gerne erinnern: Im Grünwalder Stadion unterlag die Mannschaft damals noch unter Argirios Giannikis mit 0:4. Anstoß im Rückspiel ist am 10. Mai, um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (nik/btfm)