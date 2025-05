Glöckner reagiert auf Hiller-Aus bei 1860 München: „Hat nichts mit mir zu tun“

Löwen-Trainer Patrick Glöckner stellt jetzt klar: „Das hat nichts mit mir zu tun! Ich gebe meine sportliche Einschätzung ab, aber final entscheiden das andere. Zu den Gesprächen kann ich nichts sagen, da bin ich raus.“ Unter Glöckner stand Hiller in allen Spielen in der 3. Liga im Tor.

Zuletzt fehlte Hiller im Löwen-Training wegen einer Handverletzung, kehrte aber heute, am 7. Mai, zurück. Seinem letzten Auswärtsspiel im 1860-Trikot in Verl steht somit nichts mehr im Weg. Für die Nachfolge Hillers hat der Coach einen klaren Wunsch.

„Zwei gleich starke Keeper“: Patrick Glöckner formuliert Torwartplan des TSV 1860 München

„Es ist unsere Intention, dass wir zwei gleich starke Keeper haben und dahinter noch einen jungen Torhüter“, so Glöckner. Der eingeplante junge Torhüter dürfte Erion Avdija sein, der in der zweiten Mannschaft der Löwen in der Bayernliga regelmäßig mit guten Leistungen überzeugt. In 24 Ligaspielen hielt der 20-jährige kosovarischer U-Nationalspieler elfmal die Null.

Wer Marco Hiller dagegen als erster Torhüter beerbt, scheint noch offen. Gerüchten zufolge hofft Ex-Löwe Vitus Eicher auf ein Engagement bei den Löwen und könnte sich mit René Volalth um die Nummer eins streiten. Der 34-Jährige verbrachte seine letzten acht Jahre beim 1. FC Heidenheim. Im Sommer wird er den Bundesligisten ablösefrei verlassen. (mbu/btfm)