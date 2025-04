Glody Ngyombo bleibt ein Kleeblatt

"Ich freue mich auf die neue Saison"

Der defensive Mittelfeldspieler wechselte im Sommer 2022 vom SV Straelen an die Lindnerstraße und entwickelte sich schnell zu einer wichtigen Stütze in der Defensive der Rot-Weißen. Am vergangenen Wochenende feierte der 27-Jährige beim Auswärtsspiel gegen Fortuna Düsseldorf II seinen 100. Pflichtspiel-Einsatz für die Kleeblätter. In der laufenden Saison stand Ngyombo wettbewerbsübergreifend in 29 Partien auf dem Rasen. Dabei

gelangen ihm vier Treffer und zwei Vorlagen.