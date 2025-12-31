 2025-12-17T10:26:01.779Z

Halle
Der Globus-Mittelhessen-Cup des SC Münchholzhausen/Dutenhofen steigt an diesem Wochenende in Dutenhofen. © Grafik: VRM/M. Zink, I. Scherthan
Der Globus-Mittelhessen-Cup des SC Münchholzhausen/Dutenhofen steigt an diesem Wochenende in Dutenhofen. © Grafik: VRM/M. Zink, I. Scherthan

Globus-Mittelhessen-Cup Live: Finaltag steigt in Dutenhofen

Teaser HALLE: +++ Finaltag beim Globus-Mittelhessen-Cup! Zahlreiche Topteams kämpfen am Sonntag ab 14 Uhr um den Titel im Wetzlarer Stadtteil Dutenhofen. Den Budenzauber gibt es im Livestream +++

Verlinkte Inhalte

KOL West
Münchholzh/Dutenh.

Wetzlar-Dutenhofen. Winterzeit ist Hallenfußballzeit. So auch dieses Mal bei der 38. Ausgabe des Globus-Mittelhessen-Cups des SC Münchholzhausen/Dutenhofen. Im Wetzlarer Stadtteil Dutenhofen kämpfen am Sonntag ab 14 Uhr zahlreiche Topteams um den Titel. Darunter auch Hessenligisten wie der FSV Fernwald und der SC Waldgirmes. Seien Sie live dabei. Wir übertragen den kompletten Finaltag im Livestream. Kommentiert von Sportreporter Hendrik Erb.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 031.12.2025, 11:32 Uhr
RedaktionAutor