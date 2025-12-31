Globus-Mittelhessen-Cup Live: Finaltag steigt in Dutenhofen

Wetzlar-Dutenhofen. Winterzeit ist Hallenfußballzeit. So auch dieses Mal bei der 38. Ausgabe des Globus-Mittelhessen-Cups des SC Münchholzhausen/Dutenhofen. Im Wetzlarer Stadtteil Dutenhofen kämpfen am Sonntag ab 14 Uhr zahlreiche Topteams um den Titel. Darunter auch Hessenligisten wie der FSV Fernwald und der SC Waldgirmes. Seien Sie live dabei. Wir übertragen den kompletten Finaltag im Livestream. Kommentiert von Sportreporter Hendrik Erb.