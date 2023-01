GLOBUS-Cup: Türk Gücü zwingt Künzing knapp in die Knie Im Duell der beiden Favoriten behalten die Gäubodenstädter mit 1:0 die Oberhand +++ SpVgg Plattling wird Dritter, SG Otzing / Niederpöring Vierter

Ein voller Erfolg der GLOBUS-Cup, den der SV Pankofen am heutigen Sonntag in der Plattlinger Dreifachturnhalle veranstalte. 16 Mannschaften wetteiferten um den Siegerpokal und eine Prämie von 500 Euro. Die zahlreichen Zuschauer bekamen vor allem packende und spannende K.o.-Spiele zu sehen. Im Endspiel standen sich die beiden favorisierten Bezirksligisten SV Türk Gücü Straubing und FC Künzing gegenüber. Dank eines Treffers von George Frumosu hatten die Truppe von Coach Thomas Achatz das bessere Ende für sich, auch weil die "Römer" jede Menge Chancen verballerten.

Die unterlegenen Prebeck-Schützlinge durften sich immerhin mit 300 Euro trösten und stellten mit Patrick Pfisterer, der das Spielgerät sechsmal in die Maschen setzte, den Torschützenkönig des Turniers. Im kleinen Finale hielt die SpVgg Plattling die stark aufspielende SG Otzing / Niederpöring mit 3:1 in Schach. Der Kreisligist erhielt 200 Euro, der A-Klassenprimus einen Spielball.





In den Gruppenspielen konnten die zahlreichen unterklassigen Teilnehmer den Favoriten kein Bein stellen. Das Leistungsgefälle zwar zum Teil relativ groß, erst in den Finalspielen waren die Partien wesentlich enger und umkämpfter.





Viertelfinale

SpVgg Niederalteich - SpVgg Plattling 0:4 (M. Soysal, P. Jakob, M. Brandl, D. Czech)

FC Künzing - SV Buchhofen 2:0 (P. Pfisterer, T. Hain)

SV Türk Gücü Straubing - TG Dragon Deggendorf 3:1 (1:1) nach 9-Meterschießen (F. Marinoiu - A. Cinar)

SG Otzing / Niederpöring - SV Irlbach 3:1 (D. Weber, J. Mauerer, K. Twardon - J. Schmitt)





Halbfinale

SpVgg Plattling - SV Türk Gücü Straubing 2:3 (N. Damböck, M. Soysal - S. Berovic, F. Marinoiu, B. Bilalli)

FC Künzing - SG Niederpöring / Otzing 3:2 (1:1) nach 9-Meterschießen (P. Pfisterer - M. Probst)





Spiel um Platz 3

SpVgg Plattling - SG Niederpöring / Otzing 3:1 (D. Czech/2, T. Kabak - K. Twardon)



Finale

SV Türk Gücü Straubing - FC Künzing 1:0 (G. Frumosu)