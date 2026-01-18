Türk Gücü Deggendorf (in rot) setzte sich beim Globus-Cup durch, der SV Pankofen wurde Zweiter – Foto: Verein

Globus-Cup: Türk Gücü Deggendorf düpiert Favoriten Der A-Klassist verweist den SV Pankofen im Finale im Neunmeterschießen in die Schranken +++ SV Auerbach Dritter, FC Windorf Vierter

350 Zuschauer verfolgten am Sonntag den in der Plattlinger Mittelschulhalle vom SV Pankofen veranstalteten Globus-Cup, der mit einer großen Überraschung zu Ende ging. Türk Gücü Deggendorf, das in der A-Klasse Deggendorf lediglich den sechsten Rang belegt, verblüffte die Konkurrenz und holte sich die lukrative 700 Euro-Prämie, die es für den Turniersieg gab. Im Finale lieferten sich die Schützlinge von Hasan Aytcac und Gürkan Ögütlü mit Lokalmatador SV Pankofen einen packenden Fight, der nach regulärer Spielzeit 2:2 endete. Im entscheidenden Neunmeterschießen mussten 14 Schützen ran, ehe der Underdog als Gewinner feststand. Die unterlegenen Osliso-Mannen erhielten immerhin noch 500 Euro.

Auch zwischen dem FC Windorf und dem SV Auerbach musste die Entscheidung vom Punkt fallen, da es nach Ablauf der zehnminütigen Spielzeit ebenfalls 2:2-Unentschieden stand. Der Kreisligist hatte die besseren Nerven und sicherte sich somit immerhin noch 300 Euro. Nach dem Viertelfinale mussten die beiden Turnierfavoriten ihre Koffer packen. Die blutjunge Truppe des FC Dingolfing II, die als Titelverteidiger an den Start ging, unterlag Pankofen knapp mit 1:2. Bezirksligist SpVgg Plattling kassierte gegen Türk Gücü Deggendorf eine 1:3-Abfuhr. Bei der Siegerehrung wurde Kevin Kuglmeier vom SV Pankofen als bester Torschütze ausgezeichnet. Der 19-jährige Youngster durfte sich über sechs Einschüsse freuen.











Die K.o.-Duelle im Überblick



