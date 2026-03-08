Globus Cup 2026 beim FSV Martinroda

⚽️ Jetzt zum Globus Cup anmelden
Der Globus Cup geht in die nächste Runde. Dein Team spielt gegen starke Gegner und erlebt einen echten Turniertag mit vielen Spielen und viel Stimmung. Der FSV Martinroda lädt Nachwuchsteams aus ganz Thüringen und den umliegenden Regionen ein.
Turnierzeiten:
Freitag, 07.08.2026
17.00 Uhr – C-Junioren Großfeld
Samstag, 08.08.2026
09.30 Uhr – G-Junioren Funinio
12.30 Uhr – E-Junioren Kleinfeld
Sonntag, 09.08.2026
09.00 Uhr – F-Junioren verkürztes Kleinfeld
13.30 Uhr – D-Junioren Kleinfeld / verkürztes Großfeld
Darauf kannst du dich freuen
• viele Vergleiche zur Saisonvorbereitung
• gut organisierter Turnierablauf
• viele Spiele für jede Mannschaft
• Pokale und Medaillen für die Teams
• Verpflegung für Spieler und Zuschauer
• tolle Atmosphäre auf dem Sportplatz
Melde dein Team jetzt an.
👉 https://turniere.fsv-martinroda.de
Sichere dir früh einen Startplatz. Die Teilnehmerzahl pro Turnier ist begrenzt. Wir freuen uns auf viele Nachwuchsteams und ein starkes Fußballwochenende in Martinroda. ⚽️🏆