 2026-03-05T07:49:35.839Z

Vereinsnachrichten

Globus Cup 2026 beim FSV Martinroda

von Nils Milde · Heute, 12:07 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte

Martinroda
Martinroda
Martinroda II
Martinroda II
Martinroda

⚽️ Jetzt zum Globus Cup anmelden

Der Globus Cup geht in die nächste Runde. Dein Team spielt gegen starke Gegner und erlebt einen echten Turniertag mit vielen Spielen und viel Stimmung. Der FSV Martinroda lädt Nachwuchsteams aus ganz Thüringen und den umliegenden Regionen ein.

Turnierzeiten:

Freitag, 07.08.2026

17.00 Uhr – C-Junioren Großfeld

Samstag, 08.08.2026

09.30 Uhr – G-Junioren Funinio

12.30 Uhr – E-Junioren Kleinfeld

Sonntag, 09.08.2026

09.00 Uhr – F-Junioren verkürztes Kleinfeld

13.30 Uhr – D-Junioren Kleinfeld / verkürztes Großfeld

Darauf kannst du dich freuen

• viele Vergleiche zur Saisonvorbereitung

• gut organisierter Turnierablauf

• viele Spiele für jede Mannschaft

• Pokale und Medaillen für die Teams

• Verpflegung für Spieler und Zuschauer

• tolle Atmosphäre auf dem Sportplatz


Melde dein Team jetzt an.

👉 https://turniere.fsv-martinroda.de

Sichere dir früh einen Startplatz. Die Teilnehmerzahl pro Turnier ist begrenzt. Wir freuen uns auf viele Nachwuchsteams und ein starkes Fußballwochenende in Martinroda. ⚽️🏆