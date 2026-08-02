Globus Baumarkt Junioren Turnier beim FSV Martinroda

Der Countdown läuft. Die Vorbereitungen für das Globus Baumarkt Turnier 2026 des FSV Martinroda befinden sich auf der Zielgeraden. Zahlreiche Mannschaften haben ihre Teilnahme bereits zugesagt und freuen sich auf ein spannendes Fußballwochenende im Sportpark Martinroda.

Für die folgenden Turniere ist aktuell jeweils noch ein Startplatz frei:

⚽ Samstag, 08.08.2026

09.00 Uhr – G-Junioren (Funinio)

⚽ Samstag, 08.08.2026

13.00 Uhr – E-Junioren (Kleinfeld)

⚽ Sonntag, 09.08.2026

09.00 Uhr – F-Junioren (5 gegen 5, verkürztes Kleinfeld)

Wer kurzfristig noch ein Vorbereitungsturnier für die neue Saison sucht, ist herzlich eingeladen, dabei zu sein. Freut euch auf ein hervorragend organisiertes Turnier, starke Gegner, viele Spiele und beste Bedingungen im Sportpark Martinroda.

Die Anmeldung ist weiterhin über folgenden Link möglich:

👉 https://turniere.fsv-martinroda.de

Bei Fragen stehen wir euch jederzeit gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf weitere Mannschaften und ein sportlich erfolgreiches Turnierwochenende beim Globus Baumarkt Turnier 2026!