Glesch-Paffendorf auf der Suche nach dem Flow

Der Saisonstart in die Rückrunde naht, doch Viktoria Glesch-Paffendorf kämpft mit Herausforderungen. Trainer Marc Diamante spricht über die Vorbereitung, die Formkurve und den Kampf gegen den Abstieg.

Nach einer turbulenten Vorbereitung mit krankheitsbedingten Ausfällen, Leistungsschwankungen und wenig Rhythmus steht Viktoria Glesch-Paffendorf vor einer entscheidenden Rückrunde in der Landesliga Mittelrhein. Der Absteiger aus der Mittelrheinliga rangiert aktuell auf Platz 12 mit nur 14 Punkten aus 15 Spielen – ein ernüchterndes Ergebnis. Doch Trainer Marc Diamante bleibt zuversichtlich: „Wir wissen genau, woran wir arbeiten müssen.“

Ein großes Problem: Immer wieder fielen mehrere Spieler krankheitsbedingt aus. „Teilweise standen sieben oder acht Spieler gleichzeitig nicht zur Verfügung“, erklärt Diamante. Das erschwerte die Eingespieltheit und verhinderte einen kontinuierlichen Aufbau. „Dadurch konnten wir nicht so in den Flow kommen, wie wir es uns gewünscht hätten.“

„Nicht ganz zufrieden, nicht komplett unzufrieden“ – so lautet das Fazit von Diamante zur Wintervorbereitung. In Testspielen gegen den Oberligisten aus Koblenz und Bornheim zeigte das Team Phasen mit hoher Intensität, aber auch Schwächen. „Wir hatten wirklich große Schritte nach vorne gemacht, aber es gab auch durchwachsene Phasen.“

Die Ausgangslage: Abstiegskampf pur

Mit nur drei Siegen in der Hinrunde ist die Situation für Glesch-Paffendorf alles andere als komfortabel. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge ist minimal, und die Konkurrenz im Tabellenkeller sitzt dem Team im Nacken. Die Zielsetzung ist daher klar: „So schnell wie möglich weg von den Abstiegsplätzen.“

Dabei sieht Diamante die kommenden Wochen als entscheidend an: „Unser Auftaktprogramm ist knackig. Wir starten gegen eine der formstärksten Mannschaften der Liga, dann kommt Breinig, und wir müssen auswärts in Teveren ran.“ Besonders die Heimspiele und direkten Duelle gegen Mitkonkurrenten im Tabellenkeller hält er für richtungsweisend.

Die Herausforderung: Stabilität und Konstanz

Glesch-Paffendorf hat in der Hinrunde oft gut mitgehalten, aber zu viele Punkte leichtfertig verschenkt. Besonders in der zentralen Achse gab es in der Vorbereitung Probleme, da mehrere Schlüsselspieler zeitweise ausfielen. Das erschwerte die taktische Arbeit. „Wir haben versucht, unsere Grundidee zu implementieren, aber es dauert, bis die Abläufe sitzen“, sagt Diamante.

Die größte Herausforderung für die Rückrunde sieht er darin, eine konstante Leistung abzurufen. „Wenn wir unser Mindset und unseren Fokus in jedes Spiel bringen, können wir gegen jeden punkten. Wenn wir das nicht tun, können wir Probleme bekommen.“

Fazit: Klassenerhalt als einziges Ziel

Was muss passieren, damit Glesch-Paffendorf am Ende eine erfolgreiche Saison gespielt hat? Für Diamante ist die Antwort klar: „Wenn wir unser Ziel erreichen – und je früher, desto besser.“ Jeder Punkt zählt, um den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu vergrößern und sich eine sorgenfreie Schlussphase der Saison zu erspielen.

Der Auftakt nach der Winterpause wird dabei direkt zur Standortbestimmung. Die Konkurrenz schläft nicht, und in Glesch-Paffendorf wird man schnell Antworten auf die Frage finden müssen, ob die Mannschaft die nötige Stabilität entwickelt hat. Die Marschroute steht fest – nun muss das Team den Worten auch Taten folgen lassen.