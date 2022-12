Glesch gewinnt auch bei Fortuna Köln II

Wir haben die Hinrunde mit einem 3:0-Sieg beim FC Pesch in Köln gestartet und beenden sie mit einem 2:0-Sieg bei Fortuna Köln U23 – auch in der Domstadt. Nach einer überzeugenden ersten Halbzeit, in der Köln vor allem nach einem langen Ball und einem Pfostentreffer gefährlich vors Glescher Tor kam und beim BCV viele gute Angriffe lediglich am Abschluss scheiterten, wackelte das Team von Trainer Stefan Krämer zu Beginn der 2. Halbzeit ein wenig. Doch die Mannschaft fing sich und ging durch Timo Braun verdient in der 71. Minute in Front. Wenig später hatte Glesch weitere Chancen in Person von Hide und Yoshi, ersterer nutzte eine weitere in der 77. Minute, als er im Alleingang aus der eigenen Hälfte bis in den Fünf-Meter-Raum der Kölner vorstoß und am Ende auch noch den gegnerischen Torwart tunnelte.