Glesch erkämpft sich ein 2:2 gegen Frechen

Frühes Gegentor, spätes Gegentor und dazwischen unheimlich viel Leidenschaft und purer Wille. In einem Spiel voller Höhen und Tiefen trennen wir uns von Frechen 20 mit 2:2 (1:1). Bereits nach drei Minuten ging Frechen in Führung, als Umed Zandi eine Freistoßflanke am zweiten Pfosten ins Tor drücken konnte. Doch Glesch gab nicht auf, auch wenn Frechen durch das Tor mit Rückenwind spielte und einige weitere gute Chancen herausspielte. Aber Timo (23.) erzielte dann letztlich den Ausgleich nach einem sehr schön vorgetragenen Angriff über Uhle, Schiffy und Shin. Letzter spielte einen klasse Steckpass auf Timo und der blieb eiskalt vor dem gegnerischen Tor. Mit dem Remis ging es in die Pause.

Rund zehn Minuten nach Wiederanpfiff flog Schiffy nach reichlich Diskussionen mit Rot vom Platz. Doch die Unterzahl war Glesch – vor allem in den ersten Minuten danach – kaum anzumerken. In der Folge fiel dann auch der Treffer zum 2:1 durch Yuto (65.). Er erkämpfte sich einen abgeprallten Ball und grätschte den Ball am herauseilenden Torwart vorbei. In der Schlussphase ging es für Glesch nur noch darum, das eigene Tor zu verteidigen. Das gelang auch sehr gut, bis zur 90.+4., als Molongua den Ball ins Glescher Tor schoss. „Bitter, dass das Tor am Ende so reinfällt, aber wir nehmen das als Punktgewinn mit“, sagte Trainer Stefan Krämer nach Spielschluss. Durch die Niederlage des FC Pesch klettern wir auf den 14. Tabellenplatz.