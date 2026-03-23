Gleixner und Bachmeier übernehmen nach der Winterpause

Während der Winterpause kam es zu personellen Veränderungen beim TSV. In

gegenseitigem Einvernehmen haben sich Emanuel Maier und der Verein darauf

verständigt, getrennte Wege zu gehen. Emanuel Maier stand dem Verein stets mit

Herzblut und vollem Engagement zur Seite. Die beiden Parteien gehen im

freundschaftlichen Verhältnis auseinander. Zudem hat sich Co-Trainer Florian Ibel

entschieden, den Verein aus persönlichen Gründen zu verlassen.

Bis zum Sommer werden die beiden Senioren-Mannschaften von Philipp Gleixner und Thomas Bachmeier als Interimstrainer betreut. Die Suche nach einer langfristigen Lösung, die ab dem Sommer Bestand haben soll, ist noch im Gange.