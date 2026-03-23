Gleixner und Bachmeier übernehmen nach der Winterpause

Während der Winterpause kam es zu personellen Veränderungen beim TSV. In
gegenseitigem Einvernehmen haben sich Emanuel Maier und der Verein darauf
verständigt, getrennte Wege zu gehen. Emanuel Maier stand dem Verein stets mit
Herzblut und vollem Engagement zur Seite. Die beiden Parteien gehen im
freundschaftlichen Verhältnis auseinander. Zudem hat sich Co-Trainer Florian Ibel
entschieden, den Verein aus persönlichen Gründen zu verlassen.
Bis zum Sommer werden die beiden Senioren-Mannschaften von Philipp Gleixner und Thomas Bachmeier als Interimstrainer betreut. Die Suche nach einer langfristigen Lösung, die ab dem Sommer Bestand haben soll, ist noch im Gange.
Der TSV Frontenhausen hat bereits zwei Testspiele absolviert. Im ersten
Aufeinandertreffen musste sich die Mannschaft der SG Gerzen/Aham mit 0:3
geschlagen geben. Auch im zweiten Spiel unterlag der TSV, diesmal mit 1:3 gegen SV
Münchnerau-La II. Das ursprünglich letzte geplante Vorbereitungsspiel gegen
Gangkofen fand nicht statt, da der Gegner die Partie kurzfristig absagte.
Das erste Punktspiel bestreitet der TSV Frontenhausen am 29. März um 14 Uhr auswärts
gegen den SV Frauenbiburg.