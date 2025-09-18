"Gleichzeitig wollen wir mutig nach vorne spielen"

Der Befreiungsschlag gegen Singen

Die Partie gegen Singen war ein Wendepunkt. Mit einer konzentrierten Defensivleistung, gepaart mit entschlossener Chancenverwertung, gelang der Mannschaft endlich der erhoffte Sieg. Emre Yalcin brachte den FSV in der 31. Minute in Führung, Alexander Götz (75.) und Max Stumm (77.) stellten binnen zwei Minuten den klaren Endstand her. Die 300 Zuschauer sahen eine Mannschaft, die nicht nur kämpferisch überzeugte, sondern auch spielerisch Akzente setzte.

Trainer Haris Krak war nach Abpfiff sichtlich erleichtert. Seine Worte spiegelten wider, dass die Mannschaft mit Leidenschaft aufgetreten war und sich für den Aufwand belohnte. Dieses Erfolgserlebnis wirkt nun in die Trainingswoche hinein.

Positive Stimmung im Training

„Letzte Woche haben wir zur Null gespielt, drei Tore erzielt und damit einen wichtigen Dreier geholt. Entsprechend war die Stimmung in der Trainingswoche natürlich sehr gut, mit genau diesem Gefühl fahren wir auch nach Reutlingen“, betont Haris Krak. Der Tonfall macht deutlich: Das Team glaubt an sich, der Knoten scheint geplatzt.

Die Einheiten auf dem Trainingsplatz standen unter dem Eindruck des Befreiungsschlags. Lockerheit und Freude mischten sich mit dem Wissen, dass im nächsten Auswärtsspiel ein anderes Kaliber wartet.

Respekt vor Reutlingen

Der kommende Gegner SSV Reutlingen hat in dieser Saison bislang neun Punkte gesammelt und rangiert damit zwei Zähler vor dem FSV. Krak weiß, was auf seine Mannschaft zukommt: „Uns erwartet dort ein starker Gegner mit viel Offensivkraft.“ Die Gastgeber haben in acht Spielen zwölf Treffer erzielt und sind besonders im heimischen Stadion schwer zu bespielen.

Für den FSV bedeutet das: intensive Defensivarbeit, hohe Laufbereitschaft und konsequentes Verschieben. „Defensiv müssen wir daher viele Wege gehen, um Angriffe und Zuspiele zu unterbinden“, so Krak weiter.

Mut zum eigenen Spiel

Trotz des Respekts vor dem Gegner wollen die Bissinger nicht nur reagieren, sondern auch selbst Akzente setzen. Der Coach fordert ein ruhiges und präzises Passspiel, selbst unter Druck. „Gleichzeitig wollen wir mutig nach vorne spielen und trotz Gegnerdruck im Passspiel ruhig und präzise bleiben“, erklärt Krak.

Die Marschroute ist damit klar: Der FSV will den Schwung aus dem Heimsieg mitnehmen, darf sich aber nicht allein auf defensive Kompaktheit beschränken. Nur wer nach vorne mutig bleibt, kann in Reutlingen bestehen.

Effizienz als Schlüssel

Die Partie gegen Singen zeigte, wie wichtig konsequente Chancenverwertung ist. Drei klare Gelegenheiten wurden genutzt, der Sieg war früh entschieden. Krak macht deutlich, dass dieses Element auch in Reutlingen entscheidend sein wird: „Wenn wir zudem die Effizienz aus unserem letzten Heimspiel abrufen, können wir in Reutlingen definitiv etwas Zählbares mitnehmen.“

Gerade auswärts sind Torchancen meist rar gesät. Umso wichtiger ist es, die sich bietenden Möglichkeiten kompromisslos zu nutzen.

Das Ziel ist klar

Nach einem durchwachsenen Saisonstart mit langen sieglosen Wochen und harten Niederlagen will der FSV in Reutlingen nachlegen. Der erste Saisonsieg hat gezeigt, dass die Mannschaft die Qualität besitzt, Spiele für sich zu entscheiden. Nun gilt es, Stabilität aufzubauen und die eigenen Stärken konsequent auf den Platz zu bringen.

Der Anpfiff im Stadion an der Kreuzeiche erfolgt am Samstag um 15:30 Uhr. Für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen bietet sich die Chance, die jüngste Aufwärtsbewegung zu bestätigen – und endgültig in der Saison anzukommen.