Gleichstand an der Spitze: Frankfurt und Neuruppin trennt nichts Brandenburgliga, 30. Spieltag: Der letzte Entscheidungstag einer außergewöhnlichen Saison von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jan Ahlschläger

Die Brandenburgliga erlebt ihr großes Finale. Am Samstag, dem 13. Juni 2026, steht der 30. und letzte Spieltag der Saison 2025/2026 auf dem Programm – und die Ausgangslage an der Tabellenspitze ist so dramatisch wie selten: Der 1. FC Frankfurt und MSV 1919 Neuruppin stehen beide bei 61 Punkten. Die Meisterschaft wird heute entschieden. Beide Mannschaften spielen zeitgleich – Frankfurt empfängt BSG Stahl Brandenburg, Neuruppin gastiert bei Petershagen. Der Titelkampf geht bis zur letzten Minute.

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Den Auftakt des letzten Spieltags machen Ahrensfelde und Fürstenwalde. Ahrensfelde, Fünfter mit 45 Punkten, empfängt FSV Union Fürstenwalde, den Siebten mit 42 Punkten. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 3:3 – ein Ergebnis, das die Ausgeglichenheit dieser Begegnung unterstreicht. Ahrensfelde will den fünften Platz verteidigen, Fürstenwalde den Rückstand verkürzen. Ein offenes Duell zweier Mannschaften, die die Saison stark beendet haben.

Schöneiche, Sechster mit 43 Punkten, empfängt BSC Süd 05, den Vierten mit 48 Punkten. Im Hinspiel gewann BSC Süd mit 3:1. Beide Mannschaften wollen die Saison mit einem Sieg abschließen – Süd, um den vierten Platz zu festigen, Schöneiche, um den sechsten Rang zu verteidigen. Ein Duell zweier Teams, die eine ordentliche Saison gespielt haben und diese würdig beenden wollen.

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 Oranienburg SV Altlüdersdorf SV Altlüdersdorf 15:00 PUSH

Oranienburg, Neunter mit 34 Punkten, empfängt Altlüdersdorf, den Dreizehnten mit 30 Punkten. Das Hinspiel war eine einseitige Angelegenheit: Oranienburg gewann 5:0. Heute ist Oranienburg klarer Favorit und will die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz abschließen. Altlüdersdorf dagegen sucht einen versöhnlichen Saisonabschluss.

Bernau, Achter mit 40 Punkten, empfängt den Vierzehnten BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow mit 27 Punkten. Das Hinspiel endete 1:1. Bernau will die Saison mit einem Heimsieg auf dem achten Platz abschließen. Preußen dagegen hat eine schwierige Spielzeit mit 18 Niederlagen hinter sich und will am letzten Spieltag zumindest noch einmal auftrumpfen.

Das Titelrennen läuft auch hier. Neuruppin, gleichauf mit Frankfurt an der Tabellenspitze mit 61 Punkten, gastiert beim Tabellensechzehnten Petershagen mit 25 Punkten. Im Hinspiel gewann Neuruppin mit 3:1. Petershagen hat den Rückzug aus der Brandenburgliga bereits erklärt und spielt ohne Druck – für Neuruppin dagegen ist dieser Nachmittag alles. Ein Sieg ist Pflicht, der Rest liegt in Frankfurt.

Miersdorf, Elfter mit 32 Punkten, empfängt den Fünfzehnten Werder Viktoria mit 26 Punkten. Im Hinspiel gewann Miersdorf auswärts mit 3:2. Beide Mannschaften wollen die Saison mit einem Sieg abschließen und die eigene Tabellenposition noch einmal verbessern. Ein Duell auf Augenhöhe, das in beide Richtungen kippen kann.

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr Ludwigsfelder FC Ludwigsfelde TuS 1896 Sachsenhausen TuS 1896 15:00 PUSH

Ludwigsfelde, Zehnter mit 33 Punkten, empfängt TuS 1896 Sachsenhausen, den Zwölften mit 31 Punkten. Im Hinspiel gewann Sachsenhausen deutlich mit 5:2. Heute hat Ludwigsfelde Heimrecht und die Chance zur Revanche. Beide Teams trennen in der Tabelle nur zwei Punkte – wer gewinnt, beendet die Saison auf dem besseren Platz.