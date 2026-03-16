Gleichschritt an der Tabellenspitze – Forstinning schlägt auch Töging

FB BZL Forstinning 1:0 von links Daniele Ciarlesi , Nico Weismor,Omer Berbic , Leo Gabelunke – Foto: Sro

Ganz nach den Vorstellungen der Forstinninger Fans begann die Partie auf dem Kunstrasenfeld. Nach einem Freistoß von der Seite patzte Tögings Schlussmann Michael Sennefeld, der Abpraller landete vor den Füßen von Kapitän Nico Weismor und das 1:0 war früh perfekt (7.). „Wir sind nach der Führung aber zu passiv geworden, Töging agierte galliger“, monierte Trainer Gery Lösch fehlende Dominanz bei seiner Mannschaft.

Im Gleichschritt marschieren der VfB Forstinning und der FC Aschheim in der Bezirksliga Ost weiterhin voran, beide Vereine erledigten ihre Heimaufgaben ohne Makel. Der VfB siegte mit 2:0 über den FC Töging, Aschheim mit 2:1 gegen den SV Siegsdorf. Der Forstinninger Aufstiegskonkurrent tritt nun am Dienstag zum Nachholspiel in Töging an und kann mit einem weiteren Sieg bis auf einen Zähler an den Tabellenführer aufschließen.

Auch Gäste-Trainer Robert Berg befand eine nun ausgeglichene, auf Augenhöhe befindliche Partie. „Man hat nicht gesehen, dass der Erste gegen den Vierzehnten spielt.“ Allerdings fehlte dem FC Töging die Durchschlagskraft im gegnerischen Strafraum.

Im zweiten Abschnitt nahm der Spitzenreiter das Heft aber wieder in die Hand und erhöhte bald zum 2:0. Leo Gabelunke brachte das Spielgerät ins Zentrum, Daniele Ciarlesi leitete mit der Hacke weiter und Winterneuzugang Eren Emirgan vollendete flach ins rechte Eck (53.).

Der VfB Forstinning hatte nun alles im Griff, ein womöglich noch statikänderndes 2:1 verhinderte VfB-Schlussmann Michael Heidfeld reaktionsschnell erst gegen Julian Scherer und mit weiteren zwei Paraden. Immerhin bereits die neunte weiße Weste für den Ligaprimus im 21. Punktspiel der Saison.

Forstinning sammelte also weitere drei Punkte ein, während der FC Töging geschlagen nach Hause reiste. „Es wäre schön, wenn wir uns mal belohnen würden. Wir können mithalten, Forstinning war aber vor dem Tor durchschlagskräftiger“, lobte Tögings Coach Berg die Vorstellung und bemängelte den fehlenden Ertrag.

Auch Lösch fand nach der Partie anerkennende Worte für den Gegner: „Ich weiß auch nicht, warum Töging unten steht. Aufgrund der zweiten Halbzeit geht unser Sieg aber in Ordnung.“