Gleichschritt an der Spitze, Höngg erlöst sich in letzter Sekunde

YF (in schwarz-weiss) liess sich auch von Dietikon nicht stoppen. – Foto: FC Dietikon/Facebook

Am 25. Spieltag der Erstliga-Gruppe 3 haben sich die Spitzenmannschaften YF Juventus, Wettswil-Bonstetten und Tuggen keine Blösse gegeben und allesamt ihre Hausaufgaben erfüllt. Während Freienbach dem ersten Verfolger des Spitzentrios, dem AC Taverne, keine Punkte abringen konnte, machte der SV Höngg in letzter Minute einen grossen Schritt in Richtung Ligaerhalt.

Der Tabellenführer YF Juventus hat die schwierige Aufgabe FC Dietikon mit etwas Mühe erfolgreich hinter sich gebracht. Die Stadtzürcher siegten 2:1 und profitierten dabei auch von Ungenauigkeiten in der Defensive der Limmattaler.

Die Partie entwickelte sich in der Folge intensiv, geprägt von zahlreichen Zweikämpfen und Unterbrüchen. YF Juventus blieb jedoch effizient und schlug in der 34. Minute erneut zu. Nach einem Stellungsfehler in der Dietiker Defensive erhöhte Avdijaj auf 2:0. "Das sind Fehler, die man auf diesem Niveau nicht machen darf, vor allem nicht gegen YF Juventus", bemängelte Dietikons Trainer Daniel Tarone die Aussetzer seiner Mannschaft in der "Limmattaler Zeitung".

YF Juventus trat auswärts beim FC Dietikon an und wurde in der Anfangsphase sofort gefordert. Eine umstrittene Szene im Strafraum, bei der Dietikon einen Elfmeter forderte, blieb ohne Konsequenzen. Kurz darauf nutzte die Toko-Elf ihre erste Gelegenheit konsequent: In der 9. Minute profitierte das Team von einem missglückten Rückpass und ging durch Albion Avdijaj 1:0 in Führung.

In der 76. Minute gelang Dietikon durch Ex-YF-Akteur Franco Gandini zwar noch das 1:2, doch der Leader brachte den Vorsprung souverän über die Zeit und bestätigte mit einer abgeklärten Leistung seine Favoritenrolle.

Nach dem Seitenwechsel versuchte Dietikon, den Druck zu erhöhen, und kam zu mehreren guten Chancen. Doch Torhüter Joel Kiassumbua zeigte sich in entscheidenden Momenten stark und verhinderte den Anschlusstreffer. YF Juventus verteidigte diszipliniert und liess sich auch in einer zunehmend hektischen Partie nicht aus der Ruhe bringen.

Gewonnen: Glanzloses Wettswil erledigt Pflichtaufgabe

Der FC Wettswil- Bonstetten zog mit YF Juventus mit und gewann seine Partie gegen die U21 des FC St. Gallen 1:0, ohne dabei vollends zu überzeugen.

Die Partie begann zerfahren: Viele Ungenauigkeiten und kleine Fehler auf beiden Seiten sorgten für ein hektisches und wenig strukturiertes Spiel. Die Säuliämtler versuchten im Verlauf der ersten Halbzeit, mehr Kontrolle zu gewinnen und Ruhe ins Spiel zu bringen, was jedoch nur teilweise gelang. Die Gäste aus der Ostschweiz setzten immer wieder auf lange Bälle und wurden besonders nach Standardsituationen gefährlich. Mehrfach musste Torhüter Thaler eingreifen, zeigte dabei aber eine starke Leistung und hielt sein Team im Spiel.

Mit zunehmender Spieldauer fand WB offensiv besser in die Partie. Erste Angriffe wurden sauber ausgespielt, ehe schliesslich Figueiredo auf der linken Seite den Unterschied machte. Nach einer starken Einzelaktion brachte er den Ball scharf zur Mitte, wo ein gegnerischer Verteidiger unglücklich ins eigene Tor ablenkte – die Führung für WB kurz vor der Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Spiel umkämpft. Wettswil war zwar spielbestimmend, verpasste es aber, durch Vukasinovic, Peter und Bellis nachzulegen. So lag der Fokus auf der sicheren Verwaltung der knappen Führung, was ohne grössere Probleme gelang. Der unspektakuläre, aber wichtige Sieg festigt Rang zwei und hält das Team im engen Rennen um die Spitzenplätze.

Souverän: Tuggen lässt im warmen Tessin nichts anbrennen

Der FC Tuggen hat den Schwung vom Derby-Sieg gegen Freienbach gleich ins Spiel gegen Collina d'Oro mitgenommen und die Auswärtspartie gegen die Tessiner 2:0 gewonnen.

Das Centro Sportivo in Collina d’Oro bot ideale Bedingungen für einen gelungenen Fussballtag: sonniges Wetter, blauer Himmel und eine eindrückliche Aussicht auf den Luganersee. In dieser positiven Atmosphäre startete Tuggen engagiert in die Partie, liess den Ball gut laufen und wirkte zunächst spielbestimmend.

Nach rund 15 Minuten setzte jedoch das Heimteam ein erstes Zeichen, als ein Treffer wegen Abseits aberkannt wurde. Dieser Moment wirkte wie ein Weckruf: Im direkten Gegenzug erarbeitete sich Tuggen einen Eckball. Der Ball wurde flach auf Nathan Tayey zurückgelegt, der aus etwa 20 Metern abzog. Sein flatternder Schuss brachte Torhüter Miodrag Mitrovic in Schwierigkeiten und führte zur 1:0-Führung für Tuggen. Diese war zwar etwas glücklich, aber aufgrund der spielerischen Überlegenheit verdient. Bis zur Pause kontrollierte Tuggen das Spiel, während die Gastgeber kaum Lösungen gegen die stabile Defensive fanden.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Tuggen den Druck. In der 52. Minute nutzte Altin Ramabaja einen Abpraller nach einem Abschluss von Dardan Morina und traf zum 2:0. Damit war die Partie entschieden. Tuggen blieb defensiv stabil und hätte bei mehr Konsequenz sogar höher gewinnen können.

Gesagt: "Ich bin zufrieden mit der Leistung"

Der FC Freienbach zeigte gegen den AC Taverne die gewünschte Leistungssteigerung – und ging trotzdem leer aus. In einer engen Partie mussten sich die Höfner letztlich 1:2 geschlagen geben.

Der FC Freienbach zeigte nach dem enttäuschenden Derby gegen Tuggen eine engagierte Reaktion und startete motiviert in die Partie gegen den favorisierten AC Taverne. Bereits früh setzten die Höfner ein erstes offensives Ausrufezeichen: Nach einer schönen Kombination kam Leon Hajrizi aus guter Position zum Abschluss, verfehlte das Tor jedoch knapp.

Dieser Vorstoss weckte Taverne, das in der Folge mehr Kontrolle übernahm und mit hoher Präzision agierte. Trotz spielerischer Überlegenheit der Tessiner verteidigte Freienbach diszipliniert und liess zunächst nur wenige klare Chancen zu. Dennoch wurde es gefährlich, unter anderem mit einem Pfostenschuss von Diniz. Freienbach blieb durch schnelle Gegenstösse präsent und wurde kurz vor der Pause belohnt: Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Captain Silvan Gönitzer einen Penalty zur 1:0-Führung (41.).

Die Freude währte jedoch nur kurz, denn in der Nachspielzeit der ersten Hälfte glich Taverne durch Diniz zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Favorit den Druck deutlich und drängte Freienbach in die Defensive. Torhüter Leon Merkas hielt sein Team mit mehreren Paraden im Spiel, musste sich aber in der 63. Minute einem Distanzlob von Jonathan Sabbatini geschlagen geben.

Freienbach zeigte Moral und suchte nochmals den Ausgleich, kam durch Catari und Straub zu Chancen, blieb aber letztlich erfolglos und verlor knapp 1:2.

Obwohl Freienbach somit erneut ohne Punkte blieb, konnte Trainer Stefan Flühmann seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. "Heute haben wir wirklich gut und diszipliniert gespielt. Ich bin zufrieden mit der Leistung", bilanzierte Trainer Stefan Flühmann nach Spielende auf der vereinseigenen Webseite.

Gejubelt: Hönggs Kälin erlöst sein Team in der 95. Minute

Der abstiegsbedrohte SV Höngg schöpfte mit einem knappen 1:0-Heimsieg über den FC Mendrisio neue Hoffnung, doch noch die Klasse zu halten. Nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen war es Diego Kälin, der mit seinem Treffer in der 95. Minute für die Höngger Freudensprünge sorgte.

Geteilt: Punkteteilung für den FC Kosova

Der FC Kosova trennte sich in einer engen Partie beim FC Baden mit 1:1-Unentschieden. Nach dem frühen Führungstor durch Ruhan Foniqi per Elfmeter kassierte der FCK in der 79. Minute noch den Ausgleich durch Ulli.

Verloren: Null Punkte und drei Platzverweise bei der "Spielvi"

Das Tabellenschlusslicht SV Schaffhausen machte gegen den FC Winterthur U21 keine gute Figur. Die Munotstädter unterlagen klar 0:3 und verloren dabei auch die Nerven.

Bei frühlingshaften Bedingungen traf die SV Schaffhausen auf die U21 des FC Winterthur, wobei ein familiäres Detail für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte: SVS-Coach Ergün Dogru stand dem Team gegenüber, bei dem sein Sohn als Assistenztrainer tätig ist.

Sportlich begann die Partie jedoch verhalten. In der ersten Viertelstunde neutralisierten sich beide Teams weitgehend, klare Torchancen blieben selten. Erst in der 13. Minute musste Schaffhausens-Torhüter Bleise erstmals eingreifen. Der Wendepunkt folgte in der 23. Minute: Nach einem nicht gepfiffenen Foul an Rrustemi lief das Spiel weiter, und Winterthur nutzte die Situation konsequent zur 1:0-Führung. Die Szene sorgte für heftige Proteste bei der "Spielvi", die in einer Roten Karte gegen Assistenztrainer D’Aversa gipfelten.

Nach der Pause wurde die Partie lebhafter. Die "Spielvi" bemühte sich um den Ausgleich, blieb offensiv jedoch zu wenig zwingend. Gleichzeitig häuften sich die hitzigen Szenen: Auch Torwarttrainer Lapcevic wurde des Feldes verwiesen, während Stürmer Zwahlen nach einem harten Foul die Gelb-Rote Karte sah.

In der Schlussphase entschied Winterthur die Partie endgültig für sich. In der 75. Minute fiel das 2:0, kurz vor Schluss folgte das 3:0. Für Schaffhausen ist es eine schmerzhafte Niederlage im Kampf um den Klassenerhalt, wodurch der Druck für die kommenden Spiele weiter steigt.