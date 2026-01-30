Gleicher Ort, aber anderer Gegner

Die Absage des Süd-West-Verbandsligisten SV Losheim führte dazu, dass man bei der Zweiten des 1. FC Saarbrücken schnell einen anderen Testspielgegner suchen musste, da schon die Mittwoch-Begegnung beim FC Kandil Saarbrücken nicht stattfand. In Luxemburg wurde man schließlich fündig, nun spielt das Malstatter Schröder-Saarlandligateam am Sonntag um 17 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.) gegen den Ehrenpromotions-Teilnemenr FC Berdenia Berburg. Der Zweitligist wird vom früheren Trierer Spieler und Trainer Josef Cinar (spielte u.a. beim SC Verl, Wacker Burghausen, Chemnitzer FC, Kayseri Erciyesspor, und Gaziantep BB FK) trainiert. Cinar hatte in Berburg einige auch hier bekannte Vorgänger als Trainer, so standen der ehemalige Malstatter Spieler Martin Forkel, der derzeitige Homburger Coach Roland Seitz und Rainer Kraft (früher u.a. Stuttgarter Kickers und VfL Kirchheim) bei den Gästen an der Seitenlinie. Für das FCS-Team ist es das zweite Testspiel. "Wir müssen weiter auf Mateo Schulze und Gianluca Lo Scrudato verzichten, sie sollten aber bis zum Rundenstart zurück sein. Dafür haben wir nun Gibriel Darkaoui weiter im Kader, er wird zumindest bis Saisonende bei uns bleiben, er wollte ja ursprünglich aus beruflichen Gründen in der Rückrunde nicht mehr für uns spielen, hat nun aber alles möglich gemacht, um uns doch bis zum Saisonende zu unterstützen. Da wir nur zwei Ausfälle haben, können wir wieder viel ausprobieren und da alle Spieler zum Einsatz kommen sollen, wird auch viel gewechselt", sagte der Trainer am Freitag. Da parallel in der Saarlandhalle das Hallenmasters des Saarländischen Fußballverbandes ausgetragen wird, gibt es in unmittelbarer Nähe des FC-Sportfeldes ab 10 Uhr nur beschränkt Parkmöglichkeiten, wenn überhaupt.