Gleicher Gegner, anderer Wettbewerb für Wormatia Worms

Worms. Am Montag durften die Oberliga-Fußballer des VfR Wormatia Worms durchschnaufen. Nach dem 2:0-Sieg am Sonntag in Idar-Oberstein gab Trainer Anouar Ddaou seinen Spielern einen Tag frei. „Wir schauen, dass wir die Belastungen ein bisschen steuern in den englischen Wochen”, sagt Ddaou, der mit den Wormsern an diesem Mittwoch erneut in die Diamantenstadt aufbricht. Dort steht die vierte Runde des Verbandspokals beim SC Idar (19 Uhr) an, ehe das Heimspiel gegen den SV Auersmacher (Samstag, 14 Uhr) folgt. Auch in der kommenden Woche stehen mit dem Nachholspiel beim FK Pirmasens und der Partie beim TSV Gau-Odernheim zwei Spiele für die Wormatia an.

Umso besser für Anouar Ddaou, dass er kaum Verletzungssorgen zu beklagen hat. Lediglich Ersatztorwart Timo Ulpins und Außenverteidiger Nicolas Obas sind derzeit nicht einsatzfähig. Letzterer soll laut Ddaou Ende der Woche wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren. Für das Pokalspiel ist er folglich aber noch keine Option. Und nach dem souveränen Sieg im Ligaspiel an gleicher Stelle, stellt sich sowieso die Frage: Muss Ddaou überhaupt irgendetwas verändern? „Das wird ein ganz anderes Spiel”, bejaht der Wormser Coach. „A, es ist Pokal und B, es ist ein KO-Spiel unter Flutlicht.”