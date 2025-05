Gleichen vor Mammutsaufgabe – Dassel empfängt Sparta

RSV Göttingen (5., 43 Pkt.) – SV Groß Ellershausen-Hetjershausen (7., 41 Pkt.) Im Duell zweier Teams aus dem oberen Mittelfeld geht es um die Sicherung einer Platzierung in der Spitzengruppe. Beide Mannschaften sind offensiv gefährlich, agieren aber mit wechselhafter Konstanz. Beide könnten mit einem Dreier noch in Reichweite zu Platz vier kommen. Es ist ein ausgeglichenes Spiel mit offenem Ausgang zu erwarten.

TSV Landolfshausen/Seulingen (4., 44 Pkt.) – FC Hettensen-Ellierode (13., 28 Pkt.)

Landolfshausen/Seulingen spielt eine stabile Saison und will seinen Platz in den Top Vier behaupten. Die Gäste aus Hettensen benötigen dringend Punkte, um den Vorsprung auf die Abstiegsränge zu sichern. Offensiv sind beide Teams gefährlich, aber die Gäste müssen vor allem ihre hohe Gegentorquote in den Griff bekommen. Der Gastgeber geht mit klarer Favoritenrolle in die Partie.