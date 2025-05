Gleichen übergibt rote Laterne – Hettensen mit Big-Points

FC Eisdorf – Sparta Göttingen 0:2 Sparta Göttingen überzeugte mit einem 2:0-Auswärtssieg in Eisdorf. Ramadani (22.) und Kazan (45.) stellten die Weichen früh auf Sieg. Mit nun 41 Punkten bleibt Sparta im oberen Mittelfeld, während Eisdorf mit 24 Zählern weiter tief im Abstiegssumpf steckt.

VfR Dostluk Osterode – SG Werratal 2000 0:1

Leon Fromm sicherte der SG Werratal mit seinem Treffer in der 35. Minute einen knappen Auswärtssieg in Osterode. In einer umkämpften Partie bewies die Mannschaft von Matthias Weise die nötige Effizienz. Werratal (35 Punkte) verschafft sich damit etwas Luft im Abstiegskampf, während Osterode mit 34 Zählern weiter über den Abstiegsrängen bleibt.